Har ikke styr på it-sikkerheden: Skat forsømmer at kontrollere it-sikkerhed i 200 it-systemer med fortrolige oplysninger

Rigsrevisionen kritiserer i en ny rapport Skat for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med it-sikkerheden hos de virksomheder, der driver Skats it. Mere end 200 systemer er outsourcet.

Annonce:



Annonce:

om myndigheders dårlige databeskyttelse: "Vores mistanke bliver bekræftet for fuld udblæsning

Skat har ikke styr på sikkerheden hos de leverandører, der driver Skats it-systemer med fortrolige oplysninger om borgernes skatteforhold.Det fremgår af en ny rapport fra Rigsrevisionen, hvori Skat kritiseres for ikke at føre tilsyn med sine leverandører.Skat bruger mere end 200 forskellige it-systemer til at håndtere sine fortrolige oplysninger om borgere og virksomheder, og ifølge Persondataloven er det Skats ansvar at holde øje med it-sikkerheden hos de virksomheder, der driver systemerne for Skat – de såkaldte databehandlere.Men den opgave løfter Skat tilsyneladende ikke.”SKAT har ansvaret for, at de eksterne leverandører beskytter de fortrolige data, men fører ikke tilstrækkeligt tilsyn med leverandørernes it-sikkerhed. Fx rekvirerer SKAT generelle, men ikke specifikke revisorerklæringer om driften af 20 væsentlige og risikofyldte ældre it-systemer,” hedder det i Rigsrevisionens kritik.Skat skriver sig dermed ind i en kedelig tradition hos danske myndigheder, der systematisk bryder persondataloven, og det er tilsyneladende snarere reglen end undtagelsen, at det offentlige outsourcer håndteringen af følsomme oplysninger uden at kontrollere sikkerheden.Computerworld kunne således for nylig fortælle, at ingen af de 16 kommuner, som Datatilsynet besøgte i 2016 førte tilstrækkeligt tilsyn med databehandlerne. Endnu værre står det til hos regionerne – ingen af dem har på noget tidspunkt kontrolleret sikkerheden hos de virksomheder, de outsourcer it-driften til.Fra næste år træder den nye persondataforordning fra EU i kraft, og der er lagt op til kæmpe bøder til virksomheder, der opbevarer persondata usikkert. Det er dog uklart, om det kommer til at betyde noget for de virksomheder, der opbevarer data for det offentlige. I de tilfælde er det nemlig den offentlige myndighed, der er ansvarlig for data, og den danske fortolkning af loven lægger indtil videre ikke op til, at myndigheder skal kunne straffes med bøder.Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018.Computerworld arbejder på at få en kommentar fra Skat til kritikken"[/b]