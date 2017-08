Københavns Universitet stormer frem på listen over verdens bedste datalogi-uddannelser: DIKU er nu blandt verdens bedste

“Det betyder meget for, at vi kan tiltrække de bedste forskere," siger Mads Nielsen, professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet sprinter frem på listen over de bedste datalogi-institutter i verden. Nu bider det danske universitet nogle af verdens mest prestigefyldte universiteter i haserne.

Annonce:



Annonce:

Københavns Universitet stormer frem på listen over de uddannelsesinsitutioner i verden, der leverer den stærkeste datalogi-forskning.Listen hedder 'Academic Ranking of World Universities' og udarbejdes af Shanghai Rankings.Den regnes for at være en af de tre tungeste universitets-rankings i verden og udarbejdes med vægt på blandt andet uddannelses-kvalitet, forsker-kvalitet, forsknings-mængde og indflydelse.Du kan læse mere om metoden bag undersøgelsen her. Sidste år lå Københavns Universitet på en 49. plads, men på listen, der netop er blevet offentliggjort, er universitetet strøget frem til en 11. plads.Det er den højeste placering, Københavns Universitet nogensinde har opnået.“Vi havde håbet på at gå frem i år, men vi havde ikke forventet at gå så meget frem. Det er en meget glædelig nyhed,” siger Mads Nielsen, professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, til Computerworld.På listen er Københavns Universitet nu kommet i et yderst fornemt selskab.Listen toppes af det amerikanske eliteuniversitet Massachusetts Institute of Technology (MIT).På placeringer umiddelbart under finder vi kendte (og dyre) elite-universiteter som Berkeley, Stanford, Harvard, Carnegie Mellon og Princeton.Mads Nielsen forklarer, at den høje placering er med til at gøre Københavns Universitet mere attraktiv i kampen om de bedste forskere.“Det betyder meget for, at vi kan tiltrække de bedste forskere. De går efter de bedste universiteter, når de skal vælge universitet. Det samme gælder for udenlandske studerende, der selv skal betale for deres uddannelser. De kigger på pris og universitetets kvalitet, og her står vi nu godt stillet, fordi vi er gået frem på ranglisten. Mens prisen ikke er steget,” siger Mads Nielsen.Københavns Universitet er det eneste danske universitet i Top 50. Du kan se den komplette liste her