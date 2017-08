Skype til Windows bliver snart opdateret med nyt design og vilde farver: Prøv det allerede nu

Microsoft opdaterede sin Skype-app til Android og iOS for to måneder siden, og nu er selskabet snart klar med det nye design til Windows 10. Du kan allerede prøve det nu

Annonce:



Annonce:

Microsofts relancering af Skype er nu på vej til Windows 10.For to måneder siden indledte Microsoft en relancering af Skype med nye farver og funktioner på sine Android- og iOS-apps.Blandt andet er det tidligere meget blå/hvide design blevet erstattet med et mere minimalistisk sort / hvidt design med graduerede, pastelfarvede tekstbobler.Ligeledes er det blevet lettere at dele fotos og dokumenter i gruppesamtaler, og oversigten over delte filer er også bedre. Du kan endda nu lave @“Navn” for at påminde dine venner om, at han/hun bliver nævnt i en samtale.Det er en funktion, som længe har fandtes i konkurrende produkter som Slack.Designet er radikalt anderledes end tidligere, og modtagelsen har generelt ikke just været positiv.Blandt andet kunne du i iOS-appen i starten ikke se, om en kontaktperson er online eller ej. Det, har Microsoft heldigvis indset, var en ret vigtig funktion.Microsofts respons til kritikken er, at “vi endnu ikke er færdige, og at vi har brug for jeres feedback.”Den nye Windows 10-app - ikke en Windows Store-app, men en klassisk Windows-applikation - kan hentes ned her, hvis du er frisk på at prøve det nye design, som nok med tiden vil ramme alle privat-brugere af Skype.Microsoft forventes at udsende den endelige Windows 10 Skype-app i løbet af de næste par måneder, når de modige testpersoner af appen har sendt nok feedback tilbage.