Eksperterne er ikke i tvivl: Her er den store plan med den nye Nokia 8-smartphone

HMD Global, der producerer Nokia-telefonerne, har en klar plan med den nye Nokia 8, vurderer analysefirma.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Interessen for den nye Nokia 8-smartphone, der blev præsenteret i denne uge, har været massiv - ikke mindst her på Computerworld, hvor mange læsere fortsat har et nært forhold til Nokia-brandet.Læs mere om Nokia 8 her Nokia 8 er en premium-smartphone med helt fornuftige specifikationer og en pris, der på det danske marked umiddelbart ser ud til at lande noget under de største producenternes tilsvarende topmodeller - omkring 4.500 kroner vurderer vi, at den kommer til at koste.HMD Global, der leverer telefonerne, har dog stadig en udfordring, for nok er Nokia 8 en interessant smartphone, og prisen er relativt lav - men Nokias brand har ikke længere fordums styrke, og slet ikke når vi taler i premium-segmentet.Derfor er det også lige præcis Nokia-brandet, som HMD Global vil forsøge at styrke med den nye Nokia 8. Det vurderer analysefirmaet IHS Markit.“Nokia 8 er en vigtig lancering for HMD Global, der eksklusivt har licens til brandet, fordi den som en flagskibsmodel skal reetablere Nokia-brandet som værende premium og innovativt.”IHS Markit skriver i analysen, at sidste gang verden så en flagskibstelefon med Nokia-brandet, hed den Nokia Lumia 1520, og årstallet var 2013.Netop fordi der er gået så lang tid, siden den telefon ramte markedet, er konsekvensen, at Nokia i dag stort set ikke har nogen tilstedeværelse i premium-segmentet.“Uden et Nokia-flagskib, og en portefølje udelukkende med featuretelefoner og low- til mid range-telefoner, er det stort set umuligt for HMD at genopbygge Nokias brand,” skriver IHS Markit.Analysefirmaet vurderer, at HMD har set rigtigt ved ikke mindst at satse på et godt kamera i Nokia 8, fordi det også i 'gamle dage' var en styrke ved Nokias produkter.Det er dog også langt sværere i dag at skille sig ud på den front.“Hardwarespecifikationer er ikke nok. HMD skal have fremragende software for på en intelligent måde at kombinere output fra begge kameraer bagpå og kunne levere de bedste billeder.”IHS Markit skriver, at ikke mindst prissætningen bliver afgørende for, om Nokia 8 bliver en succes.“Nokia 8’s succes vil afhænge lige så meget af prissætningen som af Nokia-brandet,” skriver IHS Markit, der som udgangspunkt mener, at de 599 euro, Nokia 8 skal koste, er en fornuftigt pris.Men samtidig skal HMD Global være klar til at justere prisen, hvis det viser sig at være nødvendigt, mener analysefirmaet.