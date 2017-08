Drupal-brugere bør være forsigtige: Store sikkerhedshuller i systemet

Drupal har opdaget en hel række kritiske sårbarheder i det meget udbredte CMS-system. Du bør få dem rettet omgående.

Du bør være forsigtig, hvis du er en af de mange brugere af det open source-baserede CMS-systemet Drupal.Organisationen bag løsningen har opdaget en hel række kritiske sårbarheder centralt i systemet, som nu skal lappes med en sikkerhedsopdatering, der nu er på vej ud til brugerne.Opdateringen hedder Drupal 8.3.7, og den indeholder en række patches til sikkerhedshullerne.I en udsendt sikkerheds-advisory, som du finder her , meddeler Drupal, at Drupal 8.3.7 ikke indeholder en eneste ny feature, men alene sikkerhedsopdateringerne.Den store sikkerhedsopdatering bliver udsendt få dage efter, at Drupal udsendte en separat sikkerheds-advisory til Drupal 7.Den mest alvorlige sårbarhed i den nyeste opdatering er en bypass-bug i Drupal 8 Core.Den giver hackerne mulighed for nærmest fri og uhindret passage rundt i systemet.Ifølge Drupal kan hackere via denne sårbarhed se, skabe, opdatere og slette sammehængende dele af systemet.En anden sårbarhed gør det muligt at få ikke-godkendt adgang til Drupal-koden, når man opretter et såkaldt view i Drupal.Her er det muligt for udvikleren at anvende Ajax til at opdatere display-data via forskellige filtrerings-parametre.Men på grund af en bug begrænser det underliggende systemet ikke adgangen til Ajax til kun at omfatte views, der er konfigureret til Ajax.Læs også: