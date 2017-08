Blæser til kamp mod VPN: Kæmpe e-handelsplatform må ikke sælge VPN-løsninger

Kinesiske myndigheder har for nylig bedt Apple om at fjerne VPN-applikationer fra den kinesiske udgave af App Store. Nu skal også Alibaba fjerne VPN-forhandlere.

Den enorme handelsplatform Alibaba, der er en kinesisk pendant til Amazon, skal fjerne alle forhandlere af VPN-tjenester fra sin platform.Det skriver BBC Kinesiske myndigheder beordrede for nylig Apple til at fjerne VPN-applikationer fra sin kinesiske App Store, og nu forbydes Alibaba altså at samarbejde med virksomheder, der sælger VPN."Vi har beordret fem hjemmesider at rydde grundigt op i skadelig information, lukke de konti, der er knyttet til samme information og redegøre for oprydningen inden en fastsat deadline," lyder det fra den kinesiske cyber-myndighed Cyberspace Administration of China (CAC).Også i Rusland går man benhårdt efter værktøjer, der kan omgå statens internetcensur og præsident Vladimir Putin underskrev for nylig en lov, der skal tage pusten ud af VPN.Selvom det ikke specifikt bliver forbudt at tilbyde VPN, så bliver det ifølge den nye lov forbudt at facilitere adgang til hjemmesider, der er uønskede af det russiske styre.Man må således gerne tilbyde VPN-tjenester i Rusland, hvis man blokerer for adgangen til de hjemmesider, Putin regeringen er imod.fra App Store: "Vi følger bare kinesisk lov"

