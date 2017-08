Ny Samsung Note 8 lanceres onsdag: Her er alt, hvad vi ved

Samsung lægger op til en eksplosiv lancering af sin kommende Note 8-smartphone. Her er alt, hvad vi ved på nuværende tidpunkt.

Et af de lækkede fotos af Note 8.

Note 7-telefonerne havde en systematisk fejl i sine batterier, der kunne føre til selvantændelse. Brandærgerligt for Samsung.

Allerede med Note 7 var vi imponerede over, hvor godt stylussen fungerede. Foto: Morten Sahl Maden

Onsdag den 23. august forventes Samsung at være fyr og flamme og lancere sin seneste smartphone i Note-serien, Samsung Galaxy Note 8.Det er en direkte efterfølger til sidste års hotte Note 7, som de fleste stiftede bekendtskab med, da Samsung måtte tilbagekalde flere millioner eksemplarer på grund af brandfarlige batterier.Faktisk måtte Samsung kalde Note 7 tilbage to gange, før selskabet helt stoppede salget, og drømmen om Note 7 brændte ud.Fejlen lå i Samsungs ambitioner om at slå Apples iPhone-lancering en måned senere, hvilket fik selskabet til at putte et for stort batteri i telefonen. Man kan kun håbe på, at Samsung har brændt fingrene og lært lektien.Her er alt, hvad vi ved om den kommende Note 8-telefon.Vi ved allerede nu, at Note 8 i høj grad vil ligne de eksisterende Samsung Galaxy S8-telefoner.Den vil få samme skærm, der dækker næsten hele fronten på nær top og bund, og bagsiden kommer ligeså til at bestå af glas med kameraer i toppen og en fingerskanner.Størrelsen bliver formodentligt en smule større end den nuværende Samsung Galaxy S8+, der har en skærmstørrelse på 6,2 tommer. Opløsningen bliver nok den samme som på S8+, men måske bliver vi overraskede.Fordelen ved Samsungs design er, at da skærmen dækker så meget af fronten, virker telefonen mindre end andre telefoner med store skærme.Ovenstående bekræftes både af Samsungs marketing for eventet d. 23 august, men også af diverse læk fra blandt andet den kendte journalist Evan Blass hos VentureBeat, der er kendt for ofte at dele lækkede billeder af kommende smartphones.Inde i telefonen forventer vi ikke de store nyheder. Samsungs Note-telefoner plejer at være udstyret med den samme processor, som der sidder i samme års S-telefon, så vi regner med at se S8’s Exynos 8895 i Note 8.Det er der intet i vejen med, da den kraftfulde - og må vi sige eksplosive - 8895 stadig er en af de bedste og mest kraftfulde processorer på markedet i dag.Hukommelsesmæssigt forventer vi enten 4GB som i S8 eller 6GB for at addressere de power-brugere, der ofte er målgruppen for Note-serien.Særligt når nu konkurrenter som OnePlus har smidt hele 8 gigabyte RAM i sin OnePlus 5. Ikke at du nogensinde får brug for 8 gigabyte hukommelse, men det ser flot ud.En vigtig del af Note-identiteten er S-pennen: En stylus integreret i telefonen, som du kan bruge til at tage noter direkte på skærmen.Det har altid fungeret ganske godt, og allerede sidste år ved med Note 7 oplevede vi, at det var en af de bedste stylus-funktioner, vi længe havde oplevet.Savner du PDA’en og Palm Pilot, så er Note-serien en telefon for dig.Samsung har nogle af markedets bedste smartphonekameraer, men har indtil nu holdt sig fra trenden med at udstyre sine telefoner med to kameraer på bagsiden. Det har ellers både Huawei, OnePlus, LG og Apple taget til sig.Dog forventes det nu, at Note 8 bliver den første Samsung-enhed med to kameraer.Det kan bruges på flere måder, og enten vælger Samsung at benytte det på samme måde, som Apple gør med et kamera, der kan zoome ind på motivet, eller også kopierer Samsung Huawei og benytter kameraerne til at fange flere detaljer og via efterbehandling generere et flottere foto.Prisen bliver dog også høj.Note-serien har altid kostet mere end Samsungs Galaxy S-telefoner, og denne gang bliver nok ikke nogen undtagelse.Prisen bliver nok ikke lige så høj som Apples kommende iPhone 8 rygtes til at blive, men vi forventer stadig en pris på et godt stykke over de 6.000 kroner. Note 7 kostede sidste år 6.699 kroner ved lanceringen, inden den blev fjernet af markedet.Computerworld vil være til stede i New York onsdag, når telefonen bliver præsenteret for verdenspressen.