Stibo Systems ramt af dramatisk fald i indtjeningen: "Det er sket overraskende hurtigt og voldsomt"

Efter flere fremragende år med fremgang i regnskaberne oplever Stibo koncernen nu et gevaldigt dyk i virksomhedens indtjening på 86 procent efter tilbagegang for datterselskabet Stibo Systems. "Det er helt efter bogen, men det er sket overraskende hurtigt og voldsomt," siger direktøren.

Hos Stibo peger direktør Hans O. Damgaard på, at årsagen til den pludselige tilbagegang skal findes hos Stibo Systems, der oplever en skærpet konkurrence, prisfald og samtidigt har foretaget en række investeringer i virksomheden.



Intet varer evigt. Heller ikke fremgangen for Stibo Systems.Både omsætning og indtjening styrtbløder nemlig i Stibo-koncernen, og tilbagegangen er primært drevet af vækstselskabet Stibo Systems, der arbejder med Multi Domain Master Data, skriverRegnskabet for hele Stibo-koncernen viser et dyk i omsætningen på 10 procent, mens indtjeningen falder med 86 procent i forhold året før."Det marked, som Stibo Systems arbejder i, er nu blevet modnet, og konkurrencen er blevet skærpet. Når det sker, så falder priserne. Det er helt efter bogen, men det er sket overraskende hurtigt og voldsomt. Da vi blev ramt af nedturen, kunne vi i princippet vælge to veje: Enten at være defensive og spare os gennem krisen, eller at være offensive og øge investeringerne. Vi valgte det sidste, og det er efter min bedste vurdering den eneste rigtige vej for en virksomhed som Stibo," siger Hans O. Damgaard til