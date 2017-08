Forsvaret efter skarp kritik for manglende it-sikkerhed: "Den normale risikovurdering er ikke opdateret for nylig og er desværre dermed ikke i orden"

Rigsrevisionen kritiserer Forsvaret i skarpe vendinger for ikke at risikovurdere kritiske it-systemer. Forsvarets ansvarlige direktør, Flemming Lentfer, vil ikke stille op til interview, men kun svare per mail via kommunikationsfolk.

Flemming Lentfer er generalløjtnant og direktør i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. (Foto: Forsvaret)

“Koncern-it er som alle andre nødt til at prioritere ressourcerne. Desværre har den normale dokumentationsmodel været udfordret under denne prioritering.”Sådan lyder begrundelsen fra Forsvaret for, at Forsvaret ikke har risikovurderet dets kritiske it-systemer og it-driftscentre.Det har Forsvaret fået tæsk for fra Rigsrevisionen, hvilket du kan læse mere om her:Ansvaret ligger hos Kapacitetsansvarlig Koncern-it under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der i en rapport fra Rigsrevisionen får skarp kritik for sløset it-sikkerhed.Det er tre år siden, at Forsvaret fik besked på at risikovurdere sine it-systemer, men det er ifølge Rigsrevisionen stadig ikke sket.“Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet efter tre år endnu ikke har rettet op på mangler, der betyder, at Forsvarets it-driftscentre og it-systemer ikke er beskyttet tilstrækkeligt mod nedbrud i tilfælde af angreb,” hedder det i rapporten.Direktøren for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Flemming Lentfer, afviser at stille op til interview med Computerworld for at fortælle, hvordan Forsvaret forholder sig til kritikken.Forsvarets kommunikationsafdeling har forlangt, at vi via denne afdeling sender spørgsmål på skrift til Flemming Lentfer, hvorefter vi fra kommunikationsafdelingen har modtaget svar fra ham på de skriftlige spørgsmål.Ifølge svarene er det ikke rigtigt, at man ikke har risikovurderet systemerne. Forsvaret har bare ikke dokumenteret risikovurderingen, lyder det.“Det er helt korrekt bemærket, at den normale risikovurdering ikke er opdateret for nylig og desværre dermed ikke i orden. Årsagen hertil er, at der foretages en meget dynamisk risikovurdering. Således vurderes risici og trusler konstant 24 timer i døgnet,” lyder det i mailen fra Forsvaret med Flemming Lentfer som afsender.Han tilføjer, at styrelsen i samarbejde med Center for Cybersikkerhed (CFCS) er ved at få en formel risikovurdering på plads.Den forventes at være klar “inden for kort tid.”Den tre år gamle sag er langt fra den eneste dårlige historie om it-sikkerheden hos det danske forsvar.Russiske hackere har i både 2015 og 2016 haft adgang til et internt mailsystem hos Forsvaret.Og i foråret kunne Computerworld fortælle, at Forsvaret kører forældet software, der ikke modtager sikkerhedsopdateringer, på internetforbundne servere.Heller ikke dengang ville man stille op til interview.Forsvaret og Flemming Lentfer understreger dog i deres skriftlige henvendelse til Computerworld, at det ikke er udtryk for manglende fokus, at man efter tre år ikke har fået styr på den manglende risikovurdering af kritiske it-systemer.“Den manglende formelle dokumentation fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) kan lede til det indtryk, at it-sikkerhed er et nedprioriteret område i FMI og Forsvaret i øvrigt. Det er det ikke. Der er meget høj fokus på it-sikkerhed i alt hvad Koncern-it foretager sig på systemsiden, og der anvendes rigtig mange kræfter på konstant at sikre og beskytte Forsvarets systemer,” lyder det.