Xbox One X: Her er alt hvad du skal vide som Microsofts kommende 4K-konsol

Ved dette års Gamescom-messe i Köln har Microsoft givet flere detaljer om den kommende Xbox One X-konsol. Vi har samlet de vigtigste informationer her

Xbox One X.Det er navnet på den kommende spillekonsol fra Microsoft.Navnet fik vi allerede af vide tilbage i juli ved E3-messen, men ved dette års Gamescom-messe, Europas største gaming-messe, løftede Microsoft sløret for flere oplysninger om den kommende spillekonsol, som Microsoft selv døber “den mest kraftfulde konsol nogensinde.”Vi har samlet en lang række informationer om den kommende konsol inklusiv lanceringsdato, priser, forudbestilling, spil og de hårde specifikationer.Prisen på den kommende Xbox One X bliver 3.999 kroner og vil være tilgængelig på det danske marked fra den 7. november i år.Hvis du er stensikker på, at du skal have den kommende konsol, kan du allerede nu forudbestille den via blandt andet Microsofts hjemmeside.Prisen er den samme, 3.999 kroner for en model med 1TB lagerplads, men konsollen får et “Project Scorpio”-design. “Project Scorpio” var kodenavnet for Xbox One X før den fit sit endelige navn.Ud over et anderledes design, er maskinen identisk med den almindelige Xbox One X.Microsoft fremviste allerede tilbage i april Xbox One X’s specifikationer, og den er ganske rigtigt et lille monster sammenlignet med andre konsoller på markedet.Xbox One X er en voldsom forbedring i forhold til den første Xbox One, og One X er blandt andet udstyret med AMD’s seneste APU, der er udstyret med 40 Radeon-kerner clocked på 1.172MHz.Til sammenligning har AMD’s RX 580-grafikkort 36 kerner på 1.257MHz. Xbox One X er altså mere eller mindre udstyret med et 2.300 kroners grafikkort.Den sparker seks teraflops, en måleenhed for grafisk ydeevne, hvor et egentligt RX 580-grafikkort fra AMD ligger på 6.17 teraflops, og en en Xbox One S ligger på “sølle” 1,4 teraflops.Mere vigtigt er dog for Microsoft, at Xbox One X slår Sonys seneste Playstation, Playstation Pro, der “kun” har en ydeevne på 4,2 teraflops.Dertil kommer Xbox One X med 12 gigabyte GDDR5-ram.Al den kraft skal udnyttes, og Xbox One X kan også afvikle spil i 4K-opløsning på et dertilhørende 4K-fjernsyn ved 60fps.Ikke alle spil vil dog kunne nå de famøse 60fps, da selv en modificeret og optimeret RX580 vil få svært ved at holde den høje opløsning.Alle dine eksisterende og kommende Xbox One-spil vil kunne afvikles på en Xbox One X, men visse spil vil være “Xbox One X Enhanced” i fremtiden.Xbox One X Enhanced betyder, at spillene er optimeret til den nye Xbox One X og dens hardware.Nogle spil vil kunne fungere ved 4K-opløsning, andre udnytter flere af grafikkortets evner og kan vise teksturer i en højere kvalitet eller endda understøtte HDR, hvis du har et HDR-TV.Listen er lang: 118 spil er allerede blevet offentliggjort til at være Xbox One X Enhanced:A Plague Tale: InnocenceAnthemArk: Survival Evolved (Game Preview)AshenAssassin’s Creed OriginsAstroneer (Game Preview)BattleriteBelowBlack DesertBrawloutChess UltraCode VeinConan ExilesCrackdown 3Danger ZoneDark and LightDarksiders 3Dead Rising 4Deep Rock GalacticDiablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil EditionDishonored 2Dishonored: Death of the OutsiderDisneyland AdventuresDovetail Games Euro FishingDragon Ball FighterZDynasty Warriors 9EA Sports FIFA 18ElexElite: DangerousEverspaceF1 2017Fable FortuneFallout 4Farming Simulator 17Final Fantasy 15FirewatchFor HonorForza Horizon 3Forza Motorsport 7Gears of War 4GravelHalo 5: GuardiansHalo Wars 2Hand of Fate 2Hello NeighborHitmanHomefront: The RevolutionInjustice 2Jurassic ParkKiller InstinctKilling Floor 2Kingdom Come: DeliveranceLife is Strange: Before the StormMadden NFL 18Mafia 3Mantis Burn RacingMetal Gear SurviveMetro: ExodusMiddle-earth: Shadow of WarMinecraft: Xbox One EditionMinion MastersMonster Hunter: WorldNBA 2K18Need for Speed PaybackOobletsOri and the Will of the WispOutcast – Second ContactOutlast 2PaladinsPath of ExilePixar RushPlayerUnknown’s BattlegroundsPortal KnightsPro Evolution Soccer 2018Project Cars 2Quantum BreakRaiders of the Broken PlanetRailway EmpireReal Farm Simulator 2017ReCoreResident Evil 7 biohazardRimeRobloxRobocraft InfinityRocket LeagueSea of ThievesSlime RancherSmiteSonic ForcesStar Wars Battlefront 2State of Decay 2SteepStrange BrigadeSuper Lucky’s TaleSuperhotSurviving MarsTennis World TourThe Artful EscapeThe Crew 2The Darwin ProjectThe Elder Scrolls Online: MorrowindThe Elder Scrolls 5: Skyrim Special EditionThe Last NightThe Long DarkThe SurgeThe Witcher 3: Wild HuntTitanfall 2Tom Clancy’s Ghost Recon WildlandsTom Clancy’s The DivisionTrain Sim WorldTT Isle of Man – Ride on the EdgeWarframeWarhammer: End Times – VermintideWe Happy FewWolfenstein 2: The New ColossusWorld of TanksWRC 7 FIA World Rally ChampionshipZoo TycoonXbox One X er stadig en markant kraftigere maskine end Xbox One S selv på 1080p/FHD-fjernsyn, som de fleste dødelige danskere stadig har som deres husalter.Xbox One X burde vise spil med flottere grafik, bedre detaljer, mere kraftig antialiasing og lignende, ligesom konsollen kan “vise” spillet i en højere opløsning end dit fjernsyn, det man kalder Supersampling.Derudover vil spillende afvikles hurtigere, altså kortere loading-tider.Microsoft annoncerede ved Gamescom søndag aften, at Microsofts Xbox One-styresystem vil få flere funktioner i forbindelse med lanceringen af One X.Blandt andet vil du lettere kunne overføre data fra din eksisterende Xbox One til en ny Xbox One X, og “dashboard”-oversigten bliver også opdateret med et nyt design.En nye Xbox One X understøtter i teorien VR-spil, men der findes ingen spil eller hardware, som Microsoft promoverer som VR-spil.Microsoft har endda meldt ud tidligere, at PC’en nok stadig er den bedste platform for VR i øjeblikket, og det der da også her, at vi ser både HTC Vive og Oculus Rift have deres nicher.Hvis du vil spille VR-spil på en konsol, skal du finde dig en Playstation 4 Pro i stedet.Microsoft har meldt ud, at alt eksisterende Xbox One og Xbox One S-udstyr vil fungere sammen med Xbox One X.Det kan du måske, men tjek lige vores søstermedie PCworlds gennemgang af, hvad en tilsvarende PC vil koste. Det bliver ikke nemt.