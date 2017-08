Intel løfter sløret for næste processor-generation: Så meget hurtigere bliver efterårets nye bærbare computere

Intels ottende-generation Core i-processorer bliver markant hurtigere end de nuværende Kaby Lake-chips.

Annonce:



Annonce:

I kampen mod AMD’s nye Ryzen-processorer har Intel skruet bissen på.Intel løftede mandag sløret for sin 8-generation af Intel Core i-processorerne, der hovedsageligt er rettet mod ultrabooks, de tyndeste bærbare Windows-computere.De nye processorer er alle en del af Intels U-kategori for Core i-processorer med et svagt strømforbrug (15 watt), men vil være op til 40 procent hurtigere end den foregående 7-generation af Core i-processorer.I alt annoncerede Intel fire nye processorer, hvoraf den mest langsomme, i5-8250U, har en hastighed på 1.6GHz (boost til 3,4GHz) og den hurtigste, i7-8650U, har en hastighed på 1,9GHz (boost til 4,2GHz).Alle fire nye processorer vil have fire kerner og otte tråde, og Intel fortæller, at der snart vil være nye maskiner på markedet med de nye processorer. Til jul vil der være op imod 80 computere med de nye 8-gen-processorer.Ligeledes skulle de nye processorer også give bedre batterilevetid. Intel fortæller selv, at de har oplevet 12 timers uafbrudt videoafspilning.Det var ellers rygtet, at Intel ville annoncere de nye processorer under navnet Coffee Lake, men det er ikke tilfældet. I stedet lancerer Intel de fire nye processorer som en “Kaby Lake-refresh," eller "Kaby Lake-R."Men forvirringen bliver dog total: For både de kommende Coffee Lake-processorer og de endnu kommende 10nm-processorer under navnet Cannon Lake, vil alle høre til under 8-generation.I alt vil 8-generation altså indeholder tre forskellige chip-arkitekturer.AMD mangler stadig at komme ind på markedet for bærbare computere endnu, hvilket sker med AMD’s kommende Raven Ridge-processorer, som vi endnu ikke ved synderlig meget om.Vil du have en mere detaljeret forklaring af Intels nye 8-generation af Core i-processorer, kan du læse vores søstermedie PCworld.coms gennemgang her.Læs også: