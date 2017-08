Dansk CIO toptuner it-organisationen: Hyrer dygtige it-folk i udlandet - det gør det hele mere skalerbart

Interview: It-organisationen i Chr. Hansen skal være skalerbar, og it-medarbejderne rundt omkring på kloden skal kunne arbejde med hele teknologi-stakken, fortæller CIO Jens Christian Rasmussen. Han kigger i stigende grad ud i verden, når han skal finde it-folk.

“Scalability er omdrejningspunktet i vores strategi. Hvis vi så beslutter os for at skalere op med 10-20 procent i Danmark, er det stort set umuligt at gennemføre, fordi det er så svært at finde folk.”

“Det er slet ikke sådan, at vi har ansættelsesstop i Danmark, men vi kigger rigtig meget ud i verden, og vi har eksempelvis lavet et servicecenter i Columbia, hvor vi konsoliderer forskellige aktiviteter.”

"Hele den digitale agenda er inde for kort tid skiftet fra at være noget, som der var en forventning om, at it drev, til at være noget, der er et klart business-drevet initiativ.”

Skalerbarhed er et helt centralt punkt i den it-strategi, man arbejder efter i Chr. Hansen.Det betyder blandt andet, at it-organisationen er global, og at man i stigende grad skal kunne understøtte hele stakken af teknologier og applikationer - 'full stack' - uanset hvilket land og afdeling, it-medarbejderne er placeret i.“Hele omdrejningspunktet for mig er, at vi forsøger at få organisationen til at være meget mere 24/7-eksekverende. Det er en full stack-organisation,” fortæller Jens Christian Rasmussen, der i maj måned blev CIO i Chr. Hansen.“Vi er en it-organisation med omkring 100 medarbejdere, og vi dækker hele stack’en, om man så må sige. Vi er til stede som virksomhed i rigtig mange lande, og det betyder også, at vi er til stede med it i mange lande.”Chr. Hansen, der har eksisteret siden 1874, har i dag over 2.800 medarbejdere i mere end 30 lande. Virksomheden fremstiller fødevareingredienser og omsatte i det seneste årsregnskab for omkring syv milliarder kroner.Chr. Hansen er børsnoteret og ligger på C20-indekset som en af de mest handlede danske aktier.Jens Christian Rasmussen forklarer, at it-organisationen i øjeblikket forsøger at blive endnu mere global og skalerbar, end den har været hidtil.“Typisk har det været support, der sad ude, men da vi er en relativ lille organisation, er der mange, der har haft mange kasketter på og har varetaget alle mulige kompetenceområder.”“Vi er blevet mere skarpe på det, vi kalder full stack-organisation. Det er, at vi har mere dedikerede ressourcer i alle tidszoner på alle niveauer i stack’en. Vi har dedikerede folk på applikationssupport i Amerika og i Malaysia, hvor vi ellers typisk primært har haft det i Europa,” siger Jens Christian Rasmussen til Computerworld.Chr. Hansens CIO forklarer, at det hele grundlæggende er drevet af et ønske om en mere skalerbar it-organisation i takt med, at den digitale agenda fylder stadig mere i Chr. Hansen.“Vi bliver som alle andre ramt af krav om, at der skal mere igennem motoren. Traditionelt set har vi primært tænkt Europa, når vi skulle skalere op. Det er en ting, vi nu gør fundamentalt anderledes - vi kigger meget mere globalt på det, end vi har gjort hidtil.”“Det er slet ikke sådan, at vi har ansættelsesstop i Danmark, men vi kigger rigtig meget ud i verden, og vi har eksempelvis lavet et servicecenter i Columbia, hvor vi konsoliderer forskellige aktiviteter.”“Det er vores it service management, der ligger derude, og vi lægger også både applikationsudvikling og support derud nu, og så har vi også flyttet vores master data-servicecenter fra Indien til Columbia.”“Vi bliver nødt til at have folk ude i områder, hvor lønniveauet ikke er det samme som i Danmark, og også hvor det rent faktisk er til at få folk.”En af udfordringerne er nemlig også, at det ikke er let at opruste med it-folk i Danmark, forklarer Jens Christian Rasmussen.“Scalability er omdrejningspunktet i vores strategi. Hvis vi så beslutter os for at skalere op med 10-20 procent i Danmark, er det stort set umuligt at gennemføre, fordi det er så svært at finde folk.”“Så det er dels en kombination af, at der er lige så dygtige folk ude i verden, og så af, at udbuddet i Danmark simpelthen er for begrænset.”“Det er svært med applikationsudvikling, og det er faktisk også svært at finde dygtige driftsfolk. Vi er jo bare et lille land, og i USA og hele Sydamerika er folk meget mere mobile.”“Selvom Columbia måske har et lidt blakket ry, så har vi virkelig god succes med det team, vi har der,” siger Jens Christian Rasmussen.“Succeskriteriet er helt klart, at vi får mere scalability ind i vores organisation, for efterspørgslen er eksponentiel. Hele den digitale agenda er inde for kort tid skiftet fra at være noget, som der var en forventning om, at it drev, til at være noget, der er et klart business-drevet initiativ.”“Det er på tværs af alle forretningsområder i Chr. Hansen, at der er en kæmpe efterspørgsel på digitale modenhedsløft. Vi bliver simpelthen nødt til at tænke anderledes, og den første del af det har været at sikre, at vi med interne ressourcer skal skalere til en lav omkostning, og at vi bruger hele verden.”Jens Christian Rasmussen fortæller, at digitaliseringen er det vigtigste tema i øjeblikket i Chr. Hansen, og at det derfor også er i toppen af agendaen i direktionen.Næste skridt for it-organisationen bliver derfor at blive endnu mere rustet til at kunne understøtte digitalisering og digital transformation.Jens Christian Rasmussen overtog tidligere i år CIO-posten i Chr. Hansen efter Thomas Okke Frahm, der skiftede til en CIO-stilling i et andet stort dansk selskab, Nilfisk.Jens Christian Rasmussen er rekrutteret internt i Chr. Hansen, og han er et velkendt ansigt i organisationen, da han har været ansat i Chr. Hansen siden 2007, senest som 'head of office of the CIO.'Chr. Hansen-CIO’en er uddannet cand. merc. jur fra CBS i 2000 og har tidligere også været ansat hos Nykredit og DLG.