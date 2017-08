Politiet: Sådan bliver bitcoins brugt af de kriminelle i Danmark

Bitcoins er ikke et særsyn i narkosager, lyder det fra Rigspolitiet.

Hos Rigspolitiets enhed for it-kriminalitet, NC3, kommer det ikke som en overraskelse, at en københavnsk bandeleder hævder, at han sætter sine penge i den digitale krypto-valuta bitcoin.I et interview med Berlingske har lederen af den berygtede bande Brothas, der er part i den bandekrig, som hærger København, erkendt, at banden er involveret i hashhandel samt, at bandelederen selv sætter sine penge i bitcoin.“Det overrasker os på ingen måde, at folk placerer ulovligt erhvervede penge i bitcoins,” siger Sonny Olesen, der er politikommisær hos NC3, til Computerworld.Sonny Olesen oplyser, at det ikke er noget særsyn, at bitcoin dukker op i sager, der handler om blandt andet narko-kriminalitet.“Vi oplever absolut, at bitcoins er remedie, der anvendes af kriminelle. I ransomware-sager er det helt normalt, at afregningen sker i bitocoin, men vi ser det også i narko-sager. Især i de sager, der handler om narkotika på “det mørke net”. Her foregår afregningen også typisk i bitcoin og andre krypto-valutaer,” siger han.Hos NC3 kan de ikke sige, hvor udbredt brugen af bitcoins er i de kriminelle miljøer, eller om brugen er stigende.Men Sonny Olesen kan konstatere, at den digitale valuta med jævne mellemrum dukker op i de sager, der ender på hans bord hos NC3.“Bitcoin er en fordel for de kriminelle, fordi det giver dem mulighed for at være anonyme. Det skyldes, at der ikke er banker eller myndigheder involveret i transaktionen. Samtidig er det lettere for dem end at skulle gå og slæbe rundt på en frygtelig masse penge i kontanter,” forklarer han.Når politiet støder på en større beholdning af kontanter, er det ganske let for dem at konfiskere beløbet.Men spørgsmålet er, hvilke muligheder politiet har, når de i efterforskningen støder på bitcoin?“Hvis vi har adgang til dem, kan vi få bitcoins beslaglagt i retten, og derefter få dem flyttet over til en konto, som vi kan kontrollere. Den eneste udfordring er, at det er en meget volatil valuta, og det betyder, at det kan væres svært at værdifastsætte dem,” siger han.Det er ikke blot i Danmark, at myndighederne har fokus på brug af bitcoin i kriminelle miljøer.Tidligere på året lancerede FN’s kontor for narko og kriminalitet , UNODC, et program, der skal træne politi-enheder over hele verden i at efterforske kriminelles brug af kryptovalutaer som eksempelvis bitcoin.I kølvandet på terrorangrebet i Paris i 2015 lancerede EU ligeledes et tiltag, der har til formål at granske brugen af bitcoin i finansering af terror.