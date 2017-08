It-problemer hos BankNordik trækker ud: Kunderne må vente på at få penge tilbage, selv om de er hævet ved en fejl

Kunder hos BankNordik har på grund af it-problemer fået hævet det samme beløb to gange. Selvom problemerne nu har stået på i flere dage, bliver det formentlig først onsdag, at de får deres penge tilbage.

Det kommer til at tage endnu et par dage, før kunder hos BankNordik, der ved en fejl har fået hævet det samme beløb to gange på deres betalingskort, får deres penge tilbage.Det fremgår af en ny opdatering fra BankNordik, der er udsendt til kunderne mandag over frokost:“Der arbejdes fortsat på højtryk for at løse problemet. Seneste melding er, at dobbeltposteringerne forventes tilbageført senest onsdag. Denne information vil blive opdateret, så snart vi har nyt i sagen,” skriver banken.It-problemer hos BankNordik betød torsdag i sidste uge, at et endnu ikke offentliggjort antal kunder fik trukket beløb på deres konti, der ellers allerede var blevet hævet én gang."En sådan "dobbeltpostering" skal selvfølgelig rettes - og det arbejdes der hårdt på,” skrev BankNordik til kunderne allerede torsdag.“Vi har netop haft statusmøde med vores samarbejdspartner, og det er desværre endnu ikke muligt at sige noget om det forventede tidspunkt for tilbageføring af dobbelt-posteringerne. Det beklager vi meget,” lød det også fra BankNordik i sidste uge.Computerworld forsøger fortsat at få en kommentar fra BankNordik.