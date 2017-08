Oversigt: Her er de bedste Android-smartphones der kan købes i Danmark

Det vrimler med spændende Android-smartphones på markedet. Vi har samlet en oversigt over de bedste Android-telefoner, du kan købe herhjemme netop nu.

Annonce:



OnePlus 5

Nokia 8

Annonce:

Samsung Galaxy S8

Note 8

HTC U 11





Telefonen er lidt mere konservativ i sit udseende med en skærm, der ser mere normal ud end på Samsung Galaxy S8, men det betyder dog også, at fingerskanneren er placeret på et praktisk sted modsat på Samsungs S8, hvor den sidder upraktisk på bagsiden.



Ligeledes byder HTC U 11 på den samme ydeevne som i OnePlus 5: Der er ingen apps, der vil virke langsomme eller hakke i det.



Prisen måtte man dog gerne hakke lidt i: Den ligger på omkring 5.800 kroner.



Læs mere her: Test: HTC U 11 er fabelagtig, smuk, hurtig, men oppe imod vilde konkurrenter HTC’s seneste telefon byder på "smeltet glas" på bagsiden og et af markedet absolut bedste kameraer.Telefonen er lidt mere konservativ i sit udseende med en skærm, der ser mere normal ud end på Samsung Galaxy S8, men det betyder dog også, at fingerskanneren er placeret på et praktisk sted modsat på Samsungs S8, hvor den sidder upraktisk på bagsiden.Ligeledes byder HTC U 11 på den samme ydeevne som i OnePlus 5: Der er ingen apps, der vil virke langsomme eller hakke i det.Prisen måtte man dog gerne hakke lidt i: Den ligger på omkring 5.800 kroner.

Honor 9





Telefonens indmad er næsten identisk med, hvad du finder i Huaweis P10-telefon, som dog har en mindre skærm og et lidt mere klassisk design.



Telefonen har Huaweis bedste processor fra sidste år, men vil være kraftfuld nok til langt de fleste.



Prisen er knap 4.000 kroner.



Læs også: Huawei lancerer Honor 9 i Danmark: Her er priser og lanceringsdato Huaweis datterbrand Honor lancerede sin seneste smartphone, Honor 9, lige før sommerferien. Det er en smartphone med en cirka 5,1 tommer stor FHD-skærm - altså en af de mindste på listen her - og et dobbeltløbet kamera.Telefonens indmad er næsten identisk med, hvad du finder i Huaweis P10-telefon, som dog har en mindre skærm og et lidt mere klassisk design.Telefonen har Huaweis bedste processor fra sidste år, men vil være kraftfuld nok til langt de fleste.Prisen er knap 4.000 kroner.

LG G6

Annonce:

2017 har været et fremragende år for Android-glade mobilbrugere med nyheder fra OnePlus, Samsung, LG og ikke mindst Nokia.Vi har samlet en oversigt over de bedste Android-telefoner, du kan købe herhjemme.En af årets mest omtalte telefoner er den kinesiske OnePlus 5.Det er en stor smartphone i metal med en snapdragon 835-processor, hele 8 gigabyte RAM, 64 eller 128 GB lagerplads og en 5,5 tommer stor FullHD-skærm samt et dobbeltløbet kamera.Ud over skærmens lidt lave opløsning og et lidt skuffende kamera - målt mod konkurrenterne - står OnePlus 5 til at være årets mobil af en enkelt grund: Prisen.Den koster nemlig kun 3.700 kroner, men byder på mange af de samme specifikationer som Samsungs Galaxy S8, HTC U 11 eller LG G6.I samme boldgade har vi det genfødte Nokia-brand med den netop lancerede Nokia 8.Den byder på næsten de samme specifikationer som OnePlus 5, men i et Nokia-design og med en lidt mindre skærm på 5,3 tommer, der dog har en højere opløsning.Kameraet fungerer på samme måde som dobbeltkameraet på Huaweis Honor 9, hvor et kamera fanger fotos i sort/hvid og det andet i farver, hvorefter billedet smeltes sammen i efterbehandlingen.Prisen er 4.299 kroner.Samsung er verdens største producent af smartphones, og Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8+ er Samsungs to mest populære og bedste smartphones til dato.Mest unikt ved telefonerne er skærmen, der dækker næsten hele fronten og går en smule ud over kanterne.Det betyder, at selvom S8 og S8+ begge har relativt store skærme, føles telefonerne knap så store som mange af konkurrenternes telefoner.Det er en flot telefon, og med et super godt kamera og en hurtig processor og hukommelse er Samsung Galaxy S8 en af de bedste telefoner, hvis du gerne vil give lidt ekstra for den.Pris: Cirka 5.000 kroner uden abonnement.Note 8 er Samsungs netop lancerede toptelefon i Samsungs Note-serie. Note-telefonerne blev kendte sidste år, efter at Note 7 havde fejlfyldte og selvantændelige batterier.Note 8 er derimod eksplosionsfri og har en større skærm, der dækker det meste af fronten af telefonen.Den har den samme processor, som du finder i Samsungs Galaxy S8 og S8 Plus, hvilket er en af de hurtigste i verden, og 6 GB hukommelse - 2 GB mere end i S8 og S8 Plus.Note 8 har stadig en indbygget stylus-pen til at tage noter på skærmen samt Samsungs første dobbeltløbede kamera.LG G6 er den lidt glemte telefon fra 2017, da den blev udgivet cirka samtidig med Samsungs S8.LG G6 har en skærm, der dækker næsten hele telefonens front og et generelt aflangt design.Det betyder, at telefonen kan have en 5,7 tommer stor skærm, men uden at være lige så stor som en HTC U 11.Inde i telefonen finder du en Snapdragon 821-processor fra sidste efterår.Pris: 3.999 kroner.