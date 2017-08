Bording Data henter ny boss hos Microsoft: "Jeg kunne godt forestille mig, at vi indenfor de kommende tre år er dobbelt så mange ansatte, som vi er i dag"

Danske Henrik Salicath har planer om at indfri Bording Datas udlandsambitioner. Men hvis den tidligere højtstående Microsoft-profil skal nå målet om at give Bording Data greb i de udenlandske markeder, så skal der flere folk på kontoret. Mange flere.

Et godt gammeldags togt med jagt på ære og berømmelse. Sådan lyder den nye direktørs plan for danske Bording Data, der har ambitioner om at få fat i markeder udenfor de danske grænser.Virksomheden har hentet Henrik Salicath til fra Microsoft, hvor han har arbejdet som General Manager med fokus på salg i Asien.Med hans erfaringer fra blandt andet salg til det asiatiske marked, er det meningen, at Bording Data skal slå sit navn fast internationalt, og det skal ske nærmest med det samme.“Jeg vil gerne kunne signalere i vores næste regnskab, at vi har fået etableret os på nærmarkederne, og at vi er begyndt at servicere ikke nødvendigvis kun eksisterende kunder, men også har fået nye kunder om bord,” siger Henrik Salicath.Når man hos Bording Data skal bide sig fast på de nye markeder, så bliver det svært, hvis man skal føre togtet alene. Derfor er den nye direktørs plan da også, at lægge sig i slipstrømmen af store virksomheder og ikke mindst bruge den nuværende kundebase som brohoved.

"Vi skal ride lidt på skuldrene af de store cloud-teknologivirksomheder. Så får vi adgang til markeder, hvor der er store kunder, ligesom dem vi har i dag. Vi skal fokusere på nye kunder på de markeder men også på mersalg til eksisterende kunder. Det vil sige, at I takt med at vores kunder ruller ud i andre lande, så følger vi med,” siger Henrik Salicath.



Ansættelsesboom



Drømmene om for alvor at blive internationale opstod hos bestyrelsen i Bording Data for et par år siden. Nu er planen lagt, hærføreren hentet ind, så nu går jagten ind på at samle den rigtige hær.



Det er nemlig ifølge Henrik Salicath altafgørende, hvis Bording Data skal have succes med at få fodfæste på fremmed jord.



“Vi skal ud og hyre en masse nye mennesker. Det er en svær øvelse. Det ved alle i branchen i Danmark, men det skal vi. Ellers så lykkes vi ikke med det her. Så det er noget, vi fokuserer rigtig meget på,” siger han.



Derfor varsler han som direktør da også noget, der minder om et regulært ansættelsesboom. Det nemlig direktørens ambition de kommende år at slå omkring 75 stillinger op.



“Jeg kunne godt forestille mig, at vi indenfor de kommende tre år er dobbelt så mange ansatte, som vi er i dag,“ siger Henrik Salicath, der tiltrådte stillingen 1. august.



