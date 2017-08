Morgen-briefing: Thorborg: Børsnotering i Danmark kan slet ikke betale sig / Tech-giganterne vi have en bid af streamingkagen / Android 8.0 er klar og får navn efter en småkage

Thorborg: Børsnotering i Danmark kan slet ikke betale sig / Tech-giganterne vi have en bid af streamingkagen / Nyhedsgiganter sender nu også på Snapchat / Android 8.0 er klar og får navn efter en småkage / Microsofts stemmegenkendelse er nu lige så god som professionelle til transskribering.

Godmorgen. Her er tirsdagens hurtige it-nyhedsoverblik fra Computerworld.Børsnotering er en uoverskuelig opgave for en iværksættervirksomhed, som tilmed risikerer at få mindre ud af anstrengelserne end et frasalg, siger serieiværksætteren Martin Thorborg til Børsen.Han er tidligere storaktionær i it-firmaet Ageras, som droppede planerne om en børsnotering og i stedet blev solgt til en investeringsfond fra Bahrain for at hente ny kapital til virksomheden.Martin Thorborg kritiserer børsmarkedet i Danmark for at være alt for lille. En børsnotering for en mindre it-virksomhed bliver nærmest en engangsforestilling med ukendt slutning i den forstand, at det er usikkert, hvor mange investorer der er. Samtidig er det ikke muligt at hente mere kapital på børsen, fordi aktierne på grund af den lille handel nærmest er illikvide, siger Martin Thorborg til Børsen.Apple, Facebook og Google vil også have en bid af det lukrative marked for streamingtjenester. De melder sig nu på banen som selvstændige producenter og distributører af originalt indhold, skriver New York Times ifølge Ritzau.Google vil eksempelvis sende det nye betalingsindhold på markedet ved hjælp af YouTube.Det sociale medie Snapchat, som er især populært blandt unge i Danmark, er målet for to af verdens nyhedsgiganters nyeste satsninger, skriver Techchrunch.Amerikanske NBC sender allerede to daglige nyhedsshows på Snapchat, som i den første måned havde ikke færre end 29 millioner unikke seeere.Nu lancerer konkurrenten CNN så sit eget daglige nyhedsprogram kaldet “The Update” på Snapchat, som sendes første gang i aften amerikansk tid. CNN vil også sende breaking news ud på Snapchat.Finansieringen til satsningen kommer blandt andet fra annoncer på Snapchat - såkaldte Snap Ads.Den nyeste version af styresystemet Android er nu officielt klar, og Google har besluttet at kalde det for Android Oreo, sådan som de fleste havde gættet på forhånd, skriver Techcrunch.Oreo er en temmelig sød amerikansk småkage. Google har en forkærlighed for at navngive systemerne ved brug af søde sager.Android 8.0 indeholder både forbedringer af opstartshastighed og hukommelsesforbrug. Desuden giver det nye system for eksempel mulighed for at afvikle video oven på andre apps. En hel samling nye såkaldte Emojis er også en del af pakken.Google fortæller, at det nye styresystem begynder udrulning på Pixel- og Nexus-telefoner meget snart.Microsofts system til genkendelse af indhold af samtaler mellem mennesker er nu så godt, at det er på linje med det, professionelle i faget transskribering kan præstere, skriver Techchrunch.Fejprocenten er nu nede på 5,1 procent. Sidste år var den 5,9 procent.Microsoft bruger stemmegenkendelse i tjenester som Cortana, Presentation Translator og Microsoft Cognitive Services, skriver Techcrunch.