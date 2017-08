Nyt Android-system på vej: Se her hvornår det (måske) kommer til din telefon

Foto: Google

Googles nye Android Oreo er på vej. Det betyder også, at kapløbet er skudt igang om, hvilke mobilproducenterne der først kan lancere det på netop deres telefoner.

Google har officielt navngivet det nyeste Android-styresystem Oreo efter de små søde amerikanske småkager, og du kan roligt købe et par pakker og gnaske løs, før systemet rent faktisk lander på dit device.Det er nemlig meget småt med konkrete datoer i kalenderen hos mobilproducenterne.Der er stor forskel på, hvornår de internationale mobilproducenter forventer, at deres devices er klar til at håndtere den nye platform. Det forventes dog helt klart, at Googles egne Nexus- og Pixel-telefoner bliver de første, der får det nye opdaterede system.Her erbud på, hvornår du kan forvente, at det nye platform er klar til din telefon.Har du en BlackBerry, så er du i forvejen noget særligt. Det bliver du dog ikke, hvad angår styresystem. En talsperson fra selskabet har ifølge Techcrunch bekræftet, at systemet kommer til Blackberry.En af de tidligere store spillere i Danmark har allerede bekræftet, at systemet kommer til modellen U11, men der er ikke overblik over, hvornår det præcist bliver endnu.Der er ikke nogen officiel udmelding fra LG endnu, men selskabet har blandt andet på de sociale medier omtalt og teaset for det nye system, så folkene hos LG har ikke overset, at det nye system er her.Fra Motorolas side har man anlagt en mere konservativ strategi. Selskabet har bekræftet, at man, når systemet er lanceret, begynder at kode det til sine egne enheder. Fokus er i følge selskabet på at få tingene gjort rigtigt.Nu begynder det at blive konkret. Virksomheden har luftet, at platformen vil blive introduceret på 3 og 3T allerede i år. Det forventes fra Techcrunch's side, at Oneplus 5 også får systemet.Det forventes også, at Samsung introducerer systemet til den nye Note 8 og topmodellen S8. Der spekuleres i, om vi kommer tættere på en dato på de kommende dages Note 8-event i New York.Det kan du følge med i her på sitet. Computerworld har naturligvis test-og forbrugerredaktør Morten Sahl Madsen på pletten.Der er ingen officiel udmelding fra japanerne endnu, men det forventes, at en række af modellerne får det nye system.Det er altså meget småt med konkrete datoer, du kan krydse af i kalenderen, men på den positive side kan det siges, at alle producenterne har tilkendegivet, at de forventer at implementere systemet.