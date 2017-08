Fejl hos datacentral betød at danske bankkunder fik hævet det samme beløb to gange

Der er nu offentliggjort nye oplysninger om de it-problemer, der betød, at BankNordiks kunder fik hævet det samme beløb to gange.

Det var en fejl hos BankNordiks datacentral, der betød, at kunder i sidste uge fik hævet det samme beløb to gange.I alt er 1.751 kunder ramt af disse dobbeltposteringer, meddeler BankNordik nu.“Der er desværre endnu ikke nogen afklaring på tilbageførselstidspunktet. Vi opdaterer med en ny status tirsdag,” lød det sent mandag fra BankNordik.BankNordik har datacentral hos SDC. Tidligere mandag forklarede BankNordik om problemerne:“Som tidligere nævnt har en fejl hos vores datacentral medført, at der torsdag den 17/8, på nogle af vores kunders konti, er blevet trukket beløb, der tidligere er blevet hævet.”“Vi er i tæt dialog med vores datacentral, og vi forventer at kunne melde ud senere i dag, hvornår dobbeltposteringerne forventes tilbageført. Tilbageførslerne foretages således, at vores kunder holdes skadefri i forhold til renter og eventuelle overtræksgebyrer.”“Vi har, lige siden fejlen blev konstateret, været i løbende dialog med vores datacentral, ligesom vi har forsøgt at hjælpe de kunder, som har været hårdest ramt af det utilsigtede træk på deres konti.”“Vi er fuldt ud bevidste om og beklager dybt de problemer, som denne fejl har medført for vores kunder.”