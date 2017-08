Dugfriske tal fra smartphonemarkedet: Sådan klarer de førende producenter og styresystemer sig

Væksten på smartphonemarkedet var ganske markant i årets andet kvartal. Se den helt nye opgørelse her.

355 millioner smartphones.Så mange blev der ifølge en ny opgørelse fra Gartner solgt på globalt plan i andet kvartal 2017.Analysefirmaet skriver, at det var en stigning på 6,7 procent i forhold til samme kvartal året før.Det er ikke mindst efterspørgslen på 4G-smartphones på 'emerging markets', der driver væksten. Her vil forbrugerne nemlig både have adgang til 4G-nettet, mere storage og bedre processorer og kameraer i telefonerne.Værd at bemærke i opgørelsen er, at Samsungs salg steg med 7,5 procent målt i antallet af enheder.Det skete efter tre kvartaler i træk med tilbagegang for Samsung. De salgsmæssige problemer har ikke mindst været forårsaget af balladen omkring Note 7-telefonen, der brød i brand og eksploderede.Samsungs markedsandel ligger dog på stort set samme niveau som i andet kvartal sidste år - den er nu på 22,5 procent.Apple er gået en smule tilbage og ligger nu på 12,1 procent, mens Huawei på tredjepladsen går fremog i andet kvartal i år landede på en markedsandel på 9,8 procent.Hvis man ser på operativsystemer, så fortsætter Android fremmarchen.Googles styresystem nåede i andet kvartal i år op på en markedsandel på 87,7 procent mod 86,2 procent i samme kvartal sidste år.iOS, der snart firgives i version 11, ligger på 12,1 procent.