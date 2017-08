Fyringer hos Telenor i Danmark: Stort antal medarbejdere mister jobbet

Telenor Danmark gennemfører en stor fyringsrunde i et forsøg på at forenkle forretningen.

Annonce:



Annonce:

Administrerende direktør i Telenor Danmark, Jesper Hansen.

Annonce:

Telenor har i dag tirsdag gennemført en større fyringsrunde.Det sker som et led i en omfattende reorganisering."Ændringerne medfører, at 54 medarbejdere og ledere på tværs af organisationen opsiges, samtidig med at der nedlægges 31 åbne stillinger," oplyser Telenor.Telenor Danmark forklarer i en pressemeddelelse, at reorganisering finder sted for at skabe en mere enkel, agil og omkostningseffektiv virksomhed."Med ændringerne ønsker Telenor at styrke sine kundevendte funktioner ved etablering af nye teams, der skal videreudvikle den samlede kunderejse og sikre, at de digitale kundeoplevelser bliver endnu bedre.""Som et led i dette øgede fokus på kundens oplevelser med Telenor investereres der i 19 nye stillinger.""For at styrke udviklingen af fremtidens kunderejser investeres der samtidig i en række nye kompetencer indenfor bl.a. digitalisering og big data-analytics. Endelig indgår Telenor via TT-Netværket et strategisk partnerskab med Nokia."Telenor forklarer, at selskabet forsøger at skabe en mere enkel organisation og udnytte synergier på tværs af afdelinger"Det betyder, at 54 medarbejdere opsiges, mens 31 stillinger i organisationen nedlægges. Afskedigelserne rammer i langt overvejende grad stabsfunktioner, som ikke har direkte kontakt med Telenors kunder."Administrerende direktør i Telenor Danmark, Jesper Hansen, udtaler om reorganiseringen:”Vi ønsker at skabe et stærkere, mere kundeorienteret og dynamisk Telenor, ikke bare en slankere virksomhed. Vi har set et behov for at omorganisere os, så vi øger effektiviteten og samler ansvaret for kundeoplevelser ét sted.""Derfor investerer vi både i nye kritiske kompetencer, men fjerner også en række nuværende stillinger og ledelseslag. Det betyder desværre, at vi siger farvel til dygtige og kompetente medarbejdere på tværs af organisationen, og det er en svær, men nødvendig øvelse.”Direktøren fremhæver, at Telenor siden 2015 har arbejdet på et omfattende it-transformationsprojekt med udskiftning af virksomhedens it-systemer. Sideløbende med det har Telenor arbejdet på at digitalisere og simplificere forretningen.”Det har været en hård rejse for både os og kunderne at foretage en så omfattende oprydning af vores forretning, og vi har i perioder ikke været gode nok til at tage hånd om vores kunder.""Med dagens reorganisering ønsker vi at skifte gear og tage hul på næste etape mod at blive en mere enkel og handlekraftig organisation, der er bedre til at forstå vores kunder, og hvad de har brug for. Det er ganske enkelt en nødvendighed, når vi opererer i et så konkurrencepræget marked som det danske, at vi prioriterer de områder, som skaber størst værdi for vores kunder,” udtaler Jesper Hansen.