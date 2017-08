Fik hacket deres telefoner: Nu spredes nøgenbilleder af amerikanske kendisser med lynets hast

En række amerikanske stjerner er blevet udsat for et hackerangreb, hvor de har fået stjålet intime billeder. Netop nu arbejder deres advokater på højtryk for at få billederne fjernet fra nettet igen.

Nøgenbilleder af amerikanske kendisser som golfspilleren Tiger Woods og skuespilleren Miley Cyrus bliver i øjeblikket spredt på internettet.Ifølge det amerikanske sladdermedie TMZ stammer billederne fra et hack. Formodentligt af stjernernes telefoner.Nøgenbillederne er blevet lagt ud på et website med navnet Celeb Jihad, og ifølge TMZ arbejder stjernernes advokater i øjeblikket på højtryk for at få fjernet billederne.Det kan dog blive en svær opgave. For ifølge mediet The Daily Beast bliver billederne i øjeblikket kopieret og delt flittigt på nettet.TMZ oplyser, at de billeder der vedrører Tiger Woods ikke stammer fra hans egen telefon. Til gengæld er det tilsyneladende hans ex-kæreste Lindsey Vonn, der også selv indgår i billedetmaterialet, som har fået sin telefon hacket.Det er langt fra første gang, at amerikanske kendisser er blevet udsat for hackerangreb.Sidste år blev en amerikansk mand idømt 18 måneders fængsel for at hacke sig ind på mere end 100 forskellige Google og iCloud-konti, der tilhørte amerikanske kendisser.Her i blandt stjerner som Jennifer Lawrence og Rihanna.Det skete ved hjælp af simple phising-mails, hvor han i mails der lignede officielle mails fra Apple og Google fik kendisserne til at afsløre deres brugernavne og passwords.Phising er en simpel, men ganske effektiv metode, der ofte anvendes af hackere.Det var også phising-mails, som blev anvendt da russiske hackere sidste år stjal e-mails fra nøglepersoner i Det Demokratiske Parti og Hillary Clintons præsidentkampagne.Mails som efterfølgende blev lækket på internettet og blev et stort tema i den amerikanske valgkamp.I et interview med det amerikanske magasin Vanity Fair har den amerikanske skuespillerinde Jennifer Lawrence, der selv er blevet hacket og fået stjålet intime billeder, defineret det som et seksuelt overgreb"Bare fordi jeg er en offentlig person, bare fordi jeg er en skuespillerinde, så betyder det ikke, at jeg har bedt om det her. Det er min krop og mig der bestemmer over den, og det faktum, at det ikke er tilfældet er direkte frastødende,” sagde hun til Vanity Fair