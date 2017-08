Stor it-handel under opsejling: CGI vil købe Affecto - har 70 medarbejdere i Danmark

CGI forsøger at købe finske Affecto, der har 70 medarbejdere i Danmark. Med Affecto ombord skal en særlig markedsposition sikres.

Et tilbud ligger klar til alle med aktier hos finske Affecto.Tilbuddet kommer fra en stor virksomhed med speciale i dataanalyse og business intelligence, CGI, der forsøger at overtage Affecto.Affecto har omkring 70 medarbejdere i Danmark.Udover kompetence, så vil en overtagelse af Affecto bidrage med flere end 1000 nye medarbejdere til CGI deriblandt også i Danmark.

”Ved at kombinere CGI’s og Affectos kompetencer, erfaringer og metoder er jeg sikker på, at vi kan skabe en unik position i markedet med vækst og med gode karrieremuligheder,” siger Michael Hermansen, der er administrerende direktør hos CGI Danmark.



Han tror på at en overtagelse af Affecto vil komme kunderne til gavn. Virksomhedernes forskellige kompetencer skal nemlig give udslag i en stærkere markedsposition, forklarer hans finske kollega.



"Vores respektive kunder kommer til at drage fordel af Affectos ekspertise og erfaring inden for de stærkt voksende og eftertragtede datadrevne services, som organisationer hungrer efter for at øge deres digitalisering,” siger Heikki Nikku, der er topchef for CGI i Norden.



Affectos spidskompetence er at hjælpe virksomheder med at blive digitale.



Virksomheden har da også sikret sig en vis position på det nordeuropæiske marked ved at tilføje en række væsentlige kunder i kartoteket.



