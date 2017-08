Trods masser af ny teknologi bliver danske studerende undervist efter principper, der er flere tusinde år gamle

Den måde vi underviser på har ikke ændret sig i tusindvis af år, lyder det fra en lektor på Copenhagen Business School. Han mener at etablerede uddannelser risikerer at miste fodfæste, hvis de ikke omfavner nye digitale muligheder.

Danske studerende bliver i dag undervist efter principper, der i bund og grund er de samme, som blev anvendt for flere tunsinde år år siden.Sådan lyder det fra Morten Amstrup.Han er ekstern lektor ved Copenhagen Business School (CBS), driftsdirektør i det danske startup Edcom og samtidig initiativtager til en ny såkaldt ed-tech-klynge i København.Ed-tech er en sammentrækningen af ordene education og technology, og ifølge Morten Amstrup er klyngen at betragte som en ngo, der skal arbejde for at skabe innovation i uddannelsesektoren.“I dag står der en lærer i klasseværelse og underviser en gruppe elever, og det er nogenlunde samme form, der også blev anvendt for 2.000 år siden,” forklarer han.Stilstanden på undervisningsområdet er ifølge Morten Amstrup et åbenlyst paradoks, når vi ser på, hvordan teknologi har vendt op og ned på andre dele af vores samfund.Det er en del af forklaringen på, at han har sat sig spidsen for arbejdet med et etablere klyngen, der helt officielt bliver lanceret til tech-konferencen Tech BBQ, som løber af stablen den 5. og 6. september i København.Morten Amstrup forklarer, at klyngen er sin første sin art i Danmark, men at der allerede findes lignende klynger i vores nabolande.Det er Morten Amstrups erfaring, at danske ed-tech-virksomheder oplever, at det er svært at få etablerede uddannelsesinsitutioner i tale.Derfor skal klyngen som en af de vigtigste funktioner være et bindeled mellem danske uddannelsesinsitutioner og iværksættervirksomheder, der arbejder med teknologi til uddannelessektoren.“Det er utroligt komplekst at komme igennem til de store uddannelsesinsitutioner, men samtidig oplever vi også, at mange af institutionerne faktisk er interesseret i tage ny teknologi til sig. Deres problem er blot, at de ikke har nogen kontakter i ed-tech-miljøet - eller også er de slet ikke opmærksom på, at der findes sådan et miljø,” siger han.Men ifølge Morten Amstrup sker den teknologiske udvikling i disse år med så stor hast, at de etablerede uddannelser risikerer at blive overflødiggjort, hvis de ikke i højere grad omfavner de muligheder, som teknologien tilbyder.“I dag giver teknologien mulighed for, at du selv kan sammensætte din egen uddannelse online, og dermed gå uden om etablerede uddannelsesinsitutioner,“ siger han og uddyber:“Det er slet ikke utænkeligt, at vi kommer til at se en udvikling, hvor de etablerede uddannelsesinsitutioner kommer til at miste fodfæste.""Og den risiko stiger naturligvis, hvis institutionerne ikke formår at tage nye digitale værktøjer til sig. Det er klart, at risikoen for den totale disruption stiger efterhånden, som kløften vokser mellem de løsninger som uddannelsesinstitutionerne tilbyder, og det som ellers er tilgængeligt på markedet."Morten Amstrup vurderer, at internettet er med til at udfordre de etablerede uddannelsesinstitutionernes monopol på undervisning.Det ser vi eksempelvis med det amerikanske internet-universitet Kahn Academy, der blandt andet har modtaget store donationer fra Microsoft-stifteren Bill Gates fond, Bill & Melinda Gates Foundation.“Det etablerede uddannelsessystem er i dag ret firkantet indrettet og stiller krav om, at du skal passe ind i nogle særlige bokse. Men ed-tech giver i dag mulighed for, at du kan modtage læring hele døgnet via din computer, og ikke blot når du sidder på skolebænken.""Teknologi kan i modsætning til den traditionelle skole tilbyde dig god uddannelsen uanfægtet af hvem du er, hvor du befinder dig, og hvad du ønsker at lære,” siger han.