Morgen-briefing: De sjællandske sygehuse meldes klar til Sundhedsplatformen / Nyt Visma-selskab parat til at rykke hurtigt ud, når firma-printeren står af / Nu kan brugerne uploade videoer på LinkedIn

Godmorgen. Her er Computerworlds overblik over de vigtigste it-nyheder denne onsdag morgen.En ny såkaldt parathedsvurdering viser, at sygehusene i Region Sjælland er klar til at indføre den omstridte Sundhedsplatformen den 25. november 2017, skriver regionen i en pressemeddelelse.“Sundhedsplatformen et kæmpe forandringsprojekt for alle i Region Sjælland. Der vil komme bump og udfordringer på vejen, og vi kommer ikke til at se alle fordelene fra første dag”, siger Regionsrådsformand Jens StenbækRegionen foretager parathedsvurderingerne hver 30. dag frem til lanceringen af Sundhedsplatformen. Vurderingen sker på baggrund af nogle lange tjeklister, som sygehusene og psykiatrien har meldt ind med enten grøn, gul og rød markering.“Der er naturligvis fortsat nogle gule og røde aktiviteter i parathedsvurderingen, som skal justeres til, men det ser rigtigt godt ud her 94 dage før implementering af Sundhedsplatformen. Vi følger planen og er klar”, sigerJens StenbækSygehuse og psykiatri planlægger en lavere grad af planlagt og ambulant behandling i ugen op til, under og efter implementeringen af Sundhedsplatformen for at sikre håndteringen af akutte patienter. Bemandingen øges i samme periode på alle afdelinger for at tage højde for den ekstra tid, personalet måtte bruge som følge af det nye it-system.Visma Esscom Danmark A/S hedder et nyt selskab, som vil have en del af det såkaldte eftermarked for break & fix af eksempelvis printere og kopimaskiner, skriver Visma i en pressemeddelelse.Visma har en nordisk aftale med printerproducenten OKI, som nu rulles ud i Danmark.Den danske direktør for Visma Retail A/S, Kim H. Pedersen, indsættes som adm. direktør for Visma Esscom A/S.Visma Esscom har 20 teknikere i sin organisation og med mulighed for at trække på ekstra ressourcer, hvis der bliver behov.Videoindhold er super populært på sociale medier som Facebook og Snapchat og bliver delt i langt højere grad end tekst.Det giver øget trafik og indtægter, og nu giver Microsoftejede LinkedIn så også brugerne mulighed for at uploade videoer, skriver Techcrunch.LinkedIn satser på, at brugerne vil uploade arbejdsrelaterede videoer om eksempelvis projekter og produktpræsentationer. Upload sker via LinkedIns mobile apps.Lanceringen af video på LinkedIn skete i begrænset omfang tidligere på året, men nu er sluserne altså åbnet.Erfaringerne fra den begrænsede lancering viste, at videoindhold blev delt 20 gange mere end andet indhold. LinkedIn har cirka 500 millioner brugere på verdensplan.