KMD henter ny direktør til Operations fra konkurrenten NNIT

Foto: Dan Jensen.

Sidste brik i KMD's store organisationsændring og ledelsesrokade falder nu på plads. KMD henter direktøren til Operations fra konkurrenten NNIT.

KMD kunne tirsdag meddele, at virksomheden får ny betyrelsesformand, gennemfører store ændringer i organisationen og foretager en større ledelsesrokade.Mens der var sat konkrete navne på lederne af de nye afdelinger og den nye bestyrelsesformand, manglede der at blive sat navn på en af de mest centrale poster - direktøren for Operations.“Samtidig får KMD's driftsenhed, Operations, ny direktør pr. 1. september. Frank Olesen stopper efter gensidig aftale og afløses af en ny Executive Vice President, der kommer til KMD med en betydelig erfaring fra it-branchen.""KMD forventer at kunne frigive navnet på den nye direktør snarest," skrev KMD.Computerworld erfarer nu fra flere kilder, at den den nye direktør for Operations kommer fra konkurrenten NNIT.Frank Olesen afløses nemlig af Lars-Henrik Jessen, der kommer til KMD fra en stilling som Corporate Vice President hos NNIT, hvor han har ansvaret for Applications Outsourcing.Computerworld erfarer, at det allerede er meldt ud internt i KMD, men har endnu ikke fået bekræftet jobskiftet af KMD eller af Lars-Henrik Jessen selv.Han skriver i en mail, at han ikke har nogen kommentarer.