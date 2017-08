Google har en ny plan: Vil slå Amazon med hjælp fra kæmpe supermarkedskæde

Techgiganterne slås indædt om ejerskabet af fremtidens platform. For dine madindkøb er nok i længden mere værd end din telefon. Derfor byder fremtiden på anderledes partnerskaber,

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Har du set serien Mad Men om den amerikanske reklamebranche i 60'erne, så ved du, at kampen om forbrugernes gunst er benhård - og kræver rigeligt med sjusser.50 år senere er kampen om forbrugerne stadig benhård. Og som Apples milliardindtjening på App Store eller Alibabas og Amazons kæmpe markedspladser viser, så er ejerskabet af platformen afgørende.Det kan du læse mere om i vores analyse: Google, Microsoft, Apple og Amazon er midt i et hårdt et opgør om fremtidens digitale assistenter - og Amazon er langt foran For nok er tech-selskaberne succesfulde, men træder du et skridt tilbage fra din skinnende nye telefon eller din smarte elektroniske assistent, så bruger du sandsynligvis trods alt flere penge på indkøb af mad og tøj end på dimser.Det har Amazon gennemskuet, og selskabets elektroniske assistent Alexa og de tilknyttede Echo-enheder er derfor tæt knyttet til Amazons supermarkeds-lignende indkøbsportal.Googles Home-enheder, som også indeholder en elektronisk assistent, har hidtil manglet noget lignende. Men fra september har søgegiganten, ifølge Recode , indgået et samarbejde med den store amerikanske supermarkedskæde Walmart.Det betyder at amerikanske Home-ejere vil kunne bestille varer udelukkende med stemmen fra Walmarts store udvalg.I første omgang vil de dog, sandsynligvis af sikkerhedshensyn, kun kunne bestille én ting ad gangen. Men til gengæld kan de tilføje flere varer til indkøbskurven og så gennemføre købet på et senere tidspunkt via Googles app.I Danmark har vi endnu til gode at få adgang til de elektroniske assistenter, men må indtil videre nøjes med dem, som følger med iPhones og Android-enheder.Det er dog forholdsvist nemt at opsætte enheder købt i udlandet, dog med det forbehold, at ikke alle funktioner er tilgængelige i Danmark.