Overrasket NNIT-boss efter udbuds-exit i Region Syddanmark: "Det virker som om, at vi er blevet lidt hårdt dømt“

At NNIT og partneren Epic, der står bag Sundhedsplatformen, ikke er blevet valgt blandt de tre virksomheder, der skal konkurrere om at levere et lignende system i Region Syddanmark, overrasker NNIT-topchef Per Kogut.

"Vi havde da regnet med at komme i finalen. Vi synes, at det er meget overraskende, at man ikke har valgt at køre en så stærk spiller videre. Det er vildt overraskende. Det havde vi overhoved ikke forventet,“ siger Per Kogut.

Granatchoket har så småt lagt sig i NNITs hovedkvarter i Søborg, efter virksomheden i slutningen af sidste uge fik at vide, at NNIT og partneren Epic ikke er blevet prækvalificeret i forbindelse med den udbudte EPJ-løsning i Region Syddanmark.NNIT havde ellers budt sig til sammen med sin amerikanske partner Epic. Sammen står de bag den omdiskuterede Sundhedsplatform, der er rullet ud i Hovedstaden og er på vej til at blive rullet ud i Region Sjælland.Derfor undrer det NNITs topchef Per Kogut, at parterne bag løsningen, der allerede er valgt i to regioner, ikke engang kommer med i spurten omkring ordren på et lignende system i Region Syddanmark.Det har endnu ikke været muligt for Computerworld at se afgørelsen eller begrundelsen for, hvorfor Epic og NNIT er blevet fravalgt.Topchefen hos NNIT leder i sin overraskelse stadig efter forklaringen på, hvorfor duoen ikke engang er kommet i betragtning til at byde på opgaven."Jeg har ikke alle detaljerne om, hvorfor vi er blevet fravalgt, men jeg undrer mig over det. Jeg synes ikke, at der er ét punkt, der er udslagsgivende. Jeg synes, det virker som om, at vi er blevet lidt hårdt dømt,“ siger Per Kogut, og fortsætter:

“Jeg tror ikke, at der er én årsag. Jeg synes, at der er flere områder, der overrasker os. At vores svar ikke skulle være fyldestgørende, og at vi på referencesiden skulle have mangler. Det virker påfaldende, når vi nu netop har så mange hospitaler i Østdanmark og 33.000 brugere."



De tre pladser i prækvalifikationen gik til henholdsvis CGI Danmark/Cerner, Cambio Healthcare Systems/Accenture/Royal Phillips og Systematic/Capgemini Sogeti.



Gengangere med

Blandt de tre, der kan byde på ind på at levere løsningen, er det interessant, at både CGI og Cambio er med.



Årsagen dertil skal findes i regionens tidligere system. Systemet hed Cambio Cosmic og blev leveret af CGI. Systemet blev først fuldt indfaset efter 11 år og et år før det nuværende udbud blev bragt i spil.



Det kan du læse mere om her: Stort EPJ-system skal i udbud blot et år efter det blev taget i fuld drift: "Ærgerligt," mener sygehus-direktør.



Regionen Syddanmark ønskede med det nuværende udbud at udfordre CGI's pris, men nu er både Cambio og CGI igen prækvalficerede. Denne gang dog hver for sig.



Region Syddanmark har tidligere meddelt, at regionen i udvælgelsen vil lægge vægt på hurtig implementering.





“Vi er seks millioner mennesker i Danmark. Det er altså ikke voldsomt. Det havde nok været klogt, at vi nok havde fået lov til at konkurrere om at få chancen for at få det samme system alle steder. Det kan vi så ikke nu,” siger han.





"At vinde en sag kræver en villig sælger og en villig køber. Det ser ikke ud til at være tilfældet,“ siger Per Kogut og fortsætter:



"Vi påtænker ikke at klage, medmindre der findes noget, der er nyt for os. Vi undersøger, hvad vores muligheder er og hvad baggrunden har været. Hvis det viser sig, at der er fejl i det, så kan det sagtens vise sig, at vi vil tage det op til en ny overvejelse, men som det ser ud nu, så vil vi ikke klage.”

Tilbage hos NNIT undrer topchef Per Kogut sig fortsat over, at NNIT og Epic ikke får lov til at byde på opgaven.Alligevel ønsker hverken NNIT eller Epic, som det ser ud nu, at indgive en klage i håbet om at få omstødt afgørelsen, og dermed få en ny chance for at vinde ordren.