Microsoft klar med ny stor satsning til cloud-kunderne: Mød Project Brainwave

Azure-kunderne skal have adgang til nyt system med kunstig intelligens og deep learning-funktioner, meddeler Microsoft.

Kunstig intelligens og machine learning er i fokus med en ny Microsoft-satsning kaldet Project Brainwave.Det er en platform til såkaldt 'deep learning’, der vil kunne anvendes via Microsofts cloud computing-produkter, ikke mindst Azure.“Vi designede systemet til real-time AI, hvilket betyder, at systemet behandler forespørgsler lige så hurtigt, som det modtager dem med ultra-lav latency,” meddeler Microsoft i et blogindlæg “Real-time AI bliver i stigende grad vigtigt, når cloud-infrastrukturer behandler datastrømme live, om det så er søgninger, videoer, sensorer eller interaktioner med brugere.”Microsoft forklarer, at Project Brainwave grundlæggende er et system bestående af tre lag, som selskabet beskriver således:En high-performance distribueret systemarkitektur.En hardware DNN engine på FPGA’er (Field-Programmable Gate Array, red.).En compiler og runtime for hurtig udrulning af afprøvede modeller.“Vi arbejder hårdt på at bringe dette kraftfulde realtids AI-system ud til brugerne af Azure, så vores kunder kan få gavn af Project Brainwave direkte ved at komplementere den indirekte adgang gennem vores services som Bing,” skriver Microsoft.“Vi vil i den nærste fremtid komme med detaljer om, hvornår vores Azure-kunder vil kunne køre deres mest komplekse deep learning-modeller med en rekord-performance.”

Hvis du er interesseret i at vide mere om Project Brainwave, kan du dykke ned i Microsofts præsentation herunder: