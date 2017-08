Microsoft klar med nyt Age of Empires-spil efter 12 års pause: Det kan du vente dig

Microsoft har annonceret, at Age of Empires IV er på vej med en ny udvikler. De gamle Age of Empires-spil bliver også opfrisket

De fleste Windows-brugere kan huske mindst et af Age of Empires-spillene, og nu er der godt nyt på vej efter 12 års pause i serien.Ved dette års Gamescom-messe løftede Microsoft sløret for det næste spil i serien: Age of Empires IV.Det kom som et chok for de fleste, særligt da Microsoft for år tilbage lukkede Ensemble-kontoret, der udviklede de gamle spil, og det er da også et nyt firma, der overtager faklen.Udviklerne bliver i stedet Relic, der også har udviklet Company of Heroes, Homeworld og det knap så gode Dawn of War III.Du kan se en trailer herunder for spillet, men derudover er der ikke mange informationer om spillet. Ingen lanceringsdato eller priser, kun at det vil blive solgt via Windows Store.Microsoft annoncerede også, at Age of Empires II og III også vil blive relanceret i fremtiden.Målet er at få de gamle spil til at fungere bedre på nye computere med blandt andet bedre grafik og højere opløsning.Age of Empires I er på vej med en nylancering, hvor grafik og system er tilpasset moderne computere. Betaen for Age of Empire I er allerede startet, og du kan tilmelde dig her.



I videoen herunder kan du se forskellen fra det første Age of Empires fra 1997 og den nye version.Age of Empires: Definitive Edition udgives d. 19 oktober.Microsoft har udgivet andre Age of Empires-spil, men det har mere været spin-off af den originale serie såsom Age of Empires: Castle Siege til smartphones og tablets.