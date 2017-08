Facebook sendt til tælling i en række lande - sådan får du igen adgang til Facebook

Mark Zuckerbergs Facebook er onsdag over frokost ramt af omfattende it-problemer i en lang række lande.

Facebook er netop nu nede i en lang række lande. Se her, hvordan du igen får adgang til tjenesten.

Sådan så nedbruddet hos Facebook ud klokken cirka 13.50 ifølge Downdetector.

Verdens mest populære sociale netværk, Facebook, er netop nu ramt af store it-problemer i en lang række lande.Når brugerne forsøger at tilgå Facebook.com, møder de en fejl-meddelelse:At dømme ud fra opdateringer på blandt andet Twitter, er der tale om et omfattende nedbrud, som har stået på et et stykke tid nu.Websiden Downdetector , der tracker driftssituationen på en række populære sider og tjenester, viser i øjeblikket, at nedbruddet især har ramt Europa, men også Australien, Japan, USA, Sydamerika og flere andre lande og regioner.Det ser dog ud til, at der ikke er tale om et total-nedbrud, for hvis man tvinger en opdatering af siden igennem eller tømmer browserens cache, har man igen adgang til det sociale netværk.Du kan opdatere siden ved at holde shift nede og herefter trykke på F5.Det ser umiddelbart ikke ud til, at der er problemer med Facebook via apps til de mobile platforme.Det ser nu ud til, at Facebook igen fungerer normalt i Danmark. Status i de øvrige lande, der har været ramt af nedbruddet, kendes ikke.