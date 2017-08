Forstå KMD's store ledelsesrokade: Det handler manøvren i virkeligheden om

Foto: Dan Jensen

Udskiftningen i KMD-toppen kan tyde på, at virksomheden for alvor går efter den omstridte børsnotering. Men det kan også være en manøvre, der slet ikke får den ønskede effekt, vurderer en ekspert.

"Du kan ikke lede dig til succes. Du er nødt til at producere og have produkter til det. I KMD ved vi jo, at de har haft afsætningsproblemer,“ Lars Krull, seniorrådgiver ved AAU Executive Business & Social Sciences.

Med den nye rokade bliver det et farvel til Leo Apotheker, der stopper som bestyrelsesformand og bliver erstattet af Jens Due Olsen.

KMD trak tidligere på ugen store overskrifter - ikke mindst her på Computerworld.Det danske it-selskabs ledelse og bestyrelse fik nye ansigter.Jens Due Olsen trådte ind som formand for bestyrelsen i stedet forog samtidigt blev der foretaget en større ledelsesrokade i KMD.Fokus skal nu i endnu højere grad være på den private sektor og med hele Skandinavien som marked.Men rokaden kan vise sig at have meget begrænset effekt. Det vurderer Lars Krull, der er“Rokaden kommer fordi, at KMD har brug for den. KMD performer temmelig skidt, og så går tiden med det. Ja, undskyld jeg siger det sådan. Sådan er det tit med ledelsesrokader. Man foretager dem i den bedste mening, men man foretager dem også, fordi de er nødvendige," siger han.Lars Krull mener, at man skal se rokaden som et udtryk for, at KMD ikke har haft de rigtige folk på posterne, da virksomheden skulle ledes igennem det uvejr, KMD ad flere omgange har befundet sig i.“Det at lave ledelsesrokader, når man er presset, viser, at man ikke har haft den ledelse, der skulle til for at lede virksomheden igennem de opgaver, man har haft,“ siger han.Flere har spekuleret i, om rokaden, der efterlader Eva Berneke på toppen med et nyt hold omkring sig, i virkeligheden er en cementering af et "Til Salg"-skilt i forhaven hos KMD i Ballerup.Blandt andet har erhvervskommentator påSøren Linding peget på, at den nye bestyrelsesformand i form af Jens Due Olsen er ekspert i at sælge virksomheder, hvilket taler for, at KMD er alvorlig omkring at bevæge sig tættere på en børsnotering.Det ville i følge Søren Linding samtidigt være et mærkeligt signal at smide direktøren på porten samtidigt med, at der skiftes bestyrelsesformand.Noget tyder altså på, at man er hos KMD er i færd med at sætte start-11'eren til en kommende børsnotering.KMD har tidligere luftet planerne om netop en børsnotering, men er af flere blevet frarådet det, da virksomheden befandt sig i en orkans øje.Det er dog ingen hemmelighed, at KMD har hyret samme rådgivningsvirksomhed, som Nets gjorde, da det selskab satte kurs med aktiemarkedet.Lars Krull kan da også godt se et motiv for at sætte nye stærke kræfter på posterne omkring Eva Berneke."Hvis man skal lave et exit, er det altid godt at have haft ledelsesmæssig stabilitet, men det er ikke nok at have stabilitet, hvis man ikke har den rigtige ledelse,” siger han.Det kan i følge Lars Krull vise sig ikke at være nok for KMD med den her ledelsesrokade.Rokaden skal nemlig udmunde i en reel forandring, som kunderne kan se og mærke for, at KMD får et bedre omdømme og dermed også bliver en mere attraktiv partner og i sidste ende børsnoteres.Ellers er det ligegyldigt, mener Lars Krull, der peger på de mange utilfredse kunder, der står i kø for at slås med KMD."Du kan ikke lede dig til succes. Du er nødt til at producere og have produkter til det. I KMD ved vi jo, at de har haft afsætningsproblemer,“ siger han og fortsætter:“Kunderne tænker på det, der bliver leveret, og det de oplever i dagligdagen.”De seneste år har en lang række møgsager klistret sig til KMD.Blandt sagerne kan slagsmålet med ATP nævnes, hvor ATP krævede mere end 800 millioner kroner i erstatning for en række forsinkelser, som KMD stod bag.Med den nye ledelse bliver det derfor afgørende for KMD ikke bare at vise sit nye ansigt på ledelsesgangen eller i kantinen, men derimod at sørge for, at KMDs nye ansigt også får en effekt, der kan mærkes ude hos kunderne.Ellers er det måske ligegyldigt med de nye folk i både bestyrelse og ledelse, der kan være ved at toptrimme KMD til endelig at komme på børsen.