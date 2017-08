Danske Simcorp klar med nyt regnskab: Har brug for flere kunder

Klaus Holses løfte om at levere kanonhøj vækst holder indtil videre stik. I årets første halvår har Simcorp opnået en vækst i omsætningen på mere end 12 procent, men der er ikke mange nye navne i kundeporteføljen.

Annonce:



Annonce:

Det går godt for Simcorp.Selskabet lovede i årets begyndelse et sted mellem 7-12 procents vækst i 2017, og den ambition fik et tryk opad med opkøbet af en italiensk APL Italiana. Og vækstmålene ser ud til at holde stik.Regnskabet for det første halve år viser i hvert fald en vækst på 12,9 procent."Vi ser forstat en sund vækst i vores forretning primært drevet af vores Professional Services-forretning og øget salg til eksisterende kunder," siger Klaus Holse.Det fremgår af regnskabet, at Simcorp de seneste tre måneder har skrevet nye navne ind i kundeporteføljen. Det drejer sig om en dansk kunde og en på den anden side af jorden.I Danmark drejer det sig om Novo Holdings og den udenlandske kunde er australske FIIG Securities Australia.Det er dog ikke så mange som man havde håbet på hos Simcorp, erkender Klaus Holse."Tilgangen af kunder i det første halvår er lavere end sidste år, men vores pipeline ser god ud," siger Klaus Holse.Det blev altså ikke til nogle kunder på det amerikanske marked i denne omgang. Det er ellers her, at man fra Simcorps side satser stort.