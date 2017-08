På trods af alle skandalerne: Uber fortsætter med at vokse - og antallet af Uber-ture stiger kraftigt

Udviklingen går den rette vej for Uber. Selskabet taber færre penge og har stigende omsætning.

Uber forlod i foråret det danske marked, og i USA har virksomheden været ramt af en række skandaler, der endte med at tvinge Ubers medstifter Travis Kalanick til at trække sig som administrerende direktør.Men på trods af det fortsætter virksomheden med at vokse.Ifølge det amerikanske medie Axios formidlede Uber i det seneste kvartal ture for 8,7 milliarder dollar (55 milliarder kroner) hvilket er en stigning på 17 procent i forhold til kvartalet før.Samtidig er antallet af ture i år steget 150 procent sammenlignet med sidste år.Tallene på Ubers bundlinje er dog fortsat blodrøde, selvom Uber ikke taber penge i helt samme omfang som tidligere.Uber tabte således 650 millioner dollar (4,1 milliarder kroner) i det seneste kvartal, mens tabet i kvartalet før lød på 708 millioner dollar (4,5 milliarder).De seneste regnskabstal kommer blot få uger efter, at Ubers største aktionær, Benchmark Capital, valgte at trække Ubers tidligere administrerende direktør Travis Kalanick i retten.Har kunne amerikanske medier berette , at Benchmark Capital beskylder Travis Kalanick for at have begået bedrageri ved at overtale bestyrelsesmedlemmer og direktion til at give ham øget magt over selskabet, samtidig med at han skjulte en række belastende sager vedrørende kønsdiskrimination og sexchikane.