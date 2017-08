Danske Simcorp fik blot én enkelt ny kunde i første halvår 2017: Nu er topchef Klaus Holse og Simcorp under hårdt pres

Flere kunder i butikken er et klart krav, hvis Simcorp skal komme i mål med sin ambitiøse vækstmålsætning. I det første halvår blev det kun til én enkelt kunde, og det er simpelthen ikke nok, erkender topchef Klaus Holse.

En enkelt ny kunde.Det var alt, hvad det blev til for Simcorp i første halvdel af 2017.Og selvom man de seneste dage har tilføjet et par nye navne til kundekartoteket, så er det simpelthen ikke nok til, at administrerende direktør Klaus Holse kommer i mål med ambitionen om 9 til 14 procents vækst."DManglen på nye kunder i årets første seks måneder sætter altså Simcorp under pres, hvis virksomheden skal nå sin målsætning.Og ikke engang opkøbet af APL Italiana før ferien hjælper Simcorp i mål, da de to procents vækst, opkøbet forventes at bidrage med, bare bliver lagt oven i de oprindelige 7-12 procent, så målsætningen nu hedder 9-14 procents vækst for året.Alt i alt betyder det, at Simcorp møder årtidernes skiften under et moderat pres, forklarer Klaus Holse.

Når kundetilgangen kan tælles på en til tre hænder, er det i følge direktøren mere eller mindre tilfældigt, hvilket kvartal kunderne kommer i. Derfor forventer topchefen også, at der kommer nye kunder i butikken frem mod nytår.



“Vi ville selvfølgelig gerne have haft nogle kunder i andet kvartal, men det er sket før, og så kommer de som regel i kvartalet efter. Jeg plejer at sige, at det er tilfældigt, hvilket kvartal kunderne lander i," siger Klaus Holse.







Det dog ikke lige til at sætte antal på, hvor mange kunder Klaus Holse skal sige velkommen til, hvis Simcorps vækstprognose skal holde stik.Det kommer nemlig meget an på kundernes størrelse. Sidste år var det to store kunder, der trak væksten for den danske virksomhed, men væksten kan ligeså godt komme fra en række mellemstore kunder eller en blanding.Derfor vil topchefen heller ikke hænges op på et ønske om et bestemt antal kunder, da det er størrelsen på kunden, der er afgørende.

“Hvis jeg giver dig et antal kunder, så kan jeg godt risikere, at vores omsætning og overskud i sidste ende ser pænt ud, og så vil du stadig sige, at vi ikke fik det antal kunder, vi talte om," siger Klaus Holse.











Og det skal der laves om på, hvis Simcorp skal indfri ambitionen om inden for de kommende ti år at sidde på op til en fjerdel af det attraktive amerikanske marked.



Det bliver spændende at se, om skolastikken falder ud til fordel for Klaus Holse og Simcorp, eller om tilfældighedernes spil finder en anden vinder.

“Når der er nul kunder i andet kvartal, så bliver der også nul nye kunder i USA. Den kunde vi fik i første kvartal var i USA og selvfølgelig ville vi gerne have haft flere kunder i USA. Det må vi lave om på i andet halvår,” siger Klaus Holse.Og det skal der laves om på, hvis Simcorp skal indfri ambitionen om inden for de kommende ti år at sidde på op til en fjerdel af det attraktive amerikanske marked.Det bliver spændende at se, om skolastikken falder ud til fordel for Klaus Holse og Simcorp, eller om tilfældighedernes spil finder en anden vinder.

I første halvår kom der som sagt kun en enkelt ny kunde. Den kunde var amerikansk, men i andet kvartal var der intet nyt fra den anden side af Atlanterhavet.Og det er dårligt nyt for Simcorp, der ellers har fokus rettet mod netop det amerikanske marked. Virksomheden har en udtalt ambition om erobre markedsandele på det amerikanske marked, der er centrum for kunder, i den finansielle sektor, der efterspørger Simcorps it-løsninger.