10 nye ledige udviklerjob: Vil du arbejde for Revolvo, Systematic, Twins eller Netcompany?

Der er rift om udviklerne, så er du klar på nye udfordringer, så har vi her fundet 10 spændende udviklerjob.

Du vil finde et godt udpluk af udviklerstillinger fra både mindre og større danske virksomheder. Og finder du ikke jobbet, så er der over 120 åbne udviklerjob lige nu på vores søsterside it-jobbank Vi har 2 primære mål, i udviklingsafdelingen hos Revolvo: 1) At levere software i verdensklasse, der er nemt at vedligeholde og videreudvikle. 2) At have det sjovt mens vi gør det.Som Senior webudvikler i Revolvo vil du hovedsageligt komme til at beskæftige dig med udviklingen og vedligeholdelsen af de større systemer, hvor du samtidig i høj grad vil få projekt- og produktansvar.Du får derfor en unik mulighed for at udvikle dig professionelt, og samtidig være med fra start i en virksomhed i vækst. Læs mere om jobbet her Som udvikler på Columna CIS kommer du tæt på kunden og får mulighed for at gøre en forskel for alle brugerne af systemet, nemlig læger, sygeplejersker og patienter.Du bliver en del af et agilt, selvkørende team med dygtige kolleger, hvor du tager del i en bred vifte af udviklingsrelaterede opgaver. Læs mere om jobbet her Vi søger en junior systemudvikler inden for .Net til vores forretningsområde Case & Content Management i Aarhus eller Ballerup.Som systemudvikler hos os er du med til at drive spændende kundeudviklingsprojekter. Du er samtidig en del af et fagligt og kompetent team miljø, hvor du kan udvikle dig både fagligt og personligt. Læs mere om jobbet her. Vi har travlt med nye spændende løsninger hos vores kunder. Derfor søger vi en engageret og selvkørende ASP.NET-udvikler til at bidrage til vores fortsatte succes.Du bliver en del af et professionelt team med kvalificerede og engagerede medarbejdere. Arbejdsmiljøet er koncentreret, men samtidig uformelt med en åben omgangstone. Læs mere om jobbet jer Som udvikler kommer du til at arbejde med Xena – en fed online businesshub, som vi har kælet for igennem de seneste 6 år. Den er blandt de bedste i branchen og den position har vi tænkt os at bevare.Vi har derfor brug for en dygtig backend-udvikler til at hjælpe med vores backlog af spændende opgaver. Du vil også få udviklingsopgaver i vores moderselskab EG men arbejde i Xena. Læs mere om jobbet her Har du lyst til at få medindflydelse og blive en del af en innovativ kultur med en klar digital strategi? Og ønsker du at arbejde med udvikling af portaler, chatbots og AI i fremtiden? - så har vi et spændende job til dig. Læs mere om jobbet her. Du bliver en del af vores interne IT-udviklingsafdeling, hvor du skal være med til at holde momentum og sætte skub i nye projekter.Dine primære arbejdsopgaver bliver, i samarbejde med resten af udviklingsteamet og produktejerne, at udvikle og vedligeholde Instituttets webbaserede applikationer.Det er typisk applikationer der retter sig mod interne brugere og på alle niveauer i koncernen og vi deployer gerne til desktop og mobil samtidigt. Læs mere om jobbet her Vi søger en DevOps Engineer, der kan effektivisere og optimere nye og eksisterende løsninger i grænselandet mellem udvikling og infrastruktur.Har du mod på at tage ansvar og ejerskab, så har vi et job, hvor du kan styrke din faglighed og hjælpe med at sikre agilitet og stabilitet for vores kunders forretningskritiske applikationer. Læs mere om jobbet her. Vi søger en udvikler med et stærkt drive, en vilje til at lære nye teknologier, og som gerne vil være med til at præge hverdagen.Frontend-evner er et plus, da vi ønsker at vores brugere får den bedste oplevelse uanset hvad enhed de sidder med. Vi er ikke religiøse omkring valg af teknologi, så længe det kan implementeres i vores arkitektur.Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i en medievirksomhed, hvor der er højt til loftet, og mulighederne for personlig udvikling er enorme. Læs mere om jobbet her. You are a skilled C# software developer with excellent coding skills, knowledge in 3D algorithms and a creative engineering mind. You will be a key developer implementing new software for dentistry.Your team colleagues are located in Copenhagen and Kiev. You are no stranger to designing algorithms, performance optimization and good user experience. Læs mere her.