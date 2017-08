Nu boomer salget: Derfor sælges der pludselig ekstremt mange bluetooth-headsets

Forbrugere og virksomheder er nu for alvor begyndt at købe smartwatches og VR-briller. Se de nye tal her - og få forklaringen på, hvorfor det faktisk er bluetooth-headsets, der sælger bedst i øjeblikket.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Annonce:

Smartwatches, virtual reality-briller, bluetooth-headsets og fitness-trackere.Salget af bærbare teknologier og devices - de såkaldte wearables - er nu for alvor ved at få fart på.Det fremgår af en ny opgørelse fra Gartner, hvor analysefirmaet kigger på det nuværende salg i de forskellige wearables-kategorier - og giver en vurdering af, hvordan salget vil udvikle sig i de kommende år.Alt tyder på, at forbrugere og virksomheder er nu for alvor begyndt at se værdien i de bærbare teknologier, og at det rent faktisk også fører til et markant øget salg.Alene fra 2016 til 2017 forventes det, at der vil blive solgt 16,7 procent flere enheder, så antallet i år når op på 310,4 millioner enheder.Omsætningen på wearables-markedet vil så ramme 30,5 milliarder dollars (192 milliarder danske kroner), hvoraf de 9,3 milliarder dollars vil komme fra salg af smartwatches.Netop salget af smartwatches er interessant at holde øje med, skriver Gartner."Smartwatches har kurs imod at opnå det største omsætningspotentiale blandt alle wearables frem mod 2021.”Hvor der i 2016 ifølge Gartner blev solgt 34,8 millioner smartwatches, så forventer analysehuset, at det vil stige til næsten 81 millioner enheder om året i 2021.Den største wearables-kategori er dog stadig bluetooth-headsets, og det er måske ikke så underligt, for det er også den produkt-kategori, der har flest år på bagen og sigter mod det bredeste kundesegment.Den vigtigste årsag til, at de trådløse headsets storsælger er dog, at flere og flere produkter fjerner det gammeldags stik til hovedtelefoner.Salget af bluetooth-headsets vil derfor stige kraftigt i de kommende år, når hovedtelefon-stikket forsvinder fra de nye smartphones, tablets og pc'er på markedet.