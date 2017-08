Fyringsrunde på vej i Telia: Vil afskedige 50 medarbejdere i Danmark

Det er ikke bare Telenor og TDC, der siger farvel til medarbejdere i øjeblikket. Telia er på trapperne med en fyringsrunde i Danmark.

Tidligere ugen meddelte Telenor, at 54 medarbejdere og ledere på tværs af organisationen opsiges, samtidig med at der nedlægges 31 åbne stillinger.Læs mere om det her. Nu kommer konkurrenten Telia med en lignende plan:Ifølge Business.dk vil Telia afskedige 50 medarbejdere i en fyringsrunde, som vil blive meldt ud i detaljer i morgen, fredag.Telias pressechef, Rasmus Avnskjold, bekræfter over for Business.dk, at der der kommer til at ske afskedigelser.“Det drejer sig udelukkende om vores kundeservicefunktioner og vil primært ramme administrative medarbejdere her,” udtaler Rasmus Avnskjold.Han forklarer, at det blandt andet skyldes, at de tre Telia-brands Telia, CallMe og DLG Tele knyttes tættere sammen.Det er ikke kun Telia og Telenor, der forsøger at trimme organisationen i øjeblikket.Landets største teleselskab, TDC, kunnne for nogle uger siden meddele, at TDC Group alene i år skal skære 300 millioner kroner af omkostningerne.Det betyder, at antallet af medarbejdere reduceres med 600.“De 300 millioner kroner er omkring 400 medarbejdere, som har forladt os i første halvår, og så er det omkring 200 medarbejdere, som allerede på nuværende tidspunkt er i en opsigelsesperiode. Det er ikke nye opsigelser, men de skal forlade os her i løbet af andet halvår,” fortalte CFO i TDC, Stig Pastwa, til Computerworld.