Morgen-briefing: It-fejl koster dyrt for Scandinavian Tobacco Company / Simcorp-chef roser regeringsplan om aktier til medarbejdere / Region H sender kæmpe netværksordre i udbud

It-fejl koster dyrt for Scandinavian Tobacco Company. Simcorp-chef roser regeringsplan om aktier til medarbejdere. Region H sender kæmpe netværksordre i udbud. Dom ventes i dag i spektakulær retssag mod øverste ledelse i Samsung

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.En stribe fejl i forbindelse med implementeringen af nye it-systemer i selskabet Cigars International har givet danske Scandinavian Tobacco Company (STG) store økonomiske problemer, skriver Børsen. Ifølge avisen har problemerne kostet markedsandele og øgede omkostninger. 10.000 kunder handler dagligt med selskabet, så der er kontant afregning, hvis noget ikke fungerer.Direktør Niels Frederiksen siger til avisen, at STG ikke har været god nok til at forberede sig på implementeringen af de nye systemer.“Vi fik hurtigt fikset de grundlæggende problemer, men vi har skabt nogle andre problemer, fordi vi i en periode ikke har fået bestilt til lager,” siger administrerende direktør Niels Frederiksen til avisen.Klaus Holse, administrerende direktør i Simcorp, roser regeringens udspil om at fremme udstedelsen af medarbejderaktier.“Det er positivt, hvis regeringen gør det muligt for medarbejderen at få en større del af deres løn i aktier og vente med beskatning, til aktierne bliver solgt,” siger han til Børsen. Han siger, at han gerne vil have et sammenfald mellem aktionærernes og medarbejdernes interesser.Region H sender igen opgaven om at levere og håndtere netværk i regionen i udbud. Opgaven dækker drift, support, overvågning, vedligeholdelse og udvikling af netværket, der blandt andet skal dække syv hospitaler i regionen.Du kan se hele udbuddet her. “Region Hovedstaden forventer at ansøgere, som ønsker at afgive tilbud, har en vis størrelse og erfaring for at kunne håndtere den omfattende driftsydelse og understøtte nybyggeri/ombygning med tilstrækkeligt beredskab og leverancesikkerhed,” skriver regionen.Efter en lang og spektakulær retssag ventes dommen i dag at falde over Lee Jae-young, næstformand for mægtige Samsung Electronics, som han de facto har ledet, og barnebarn af Samsungs grundlægger - og søn af selskabets formand, Lee Kun-hee.Lee-familien er bag verdens rigeste, og 49-årige Lee Jae-young har siddet på anklagebænken på anklage om at være involveret i en meget omfattende bestikkelsessag med tråde helt op til Sydkoreas regering og tidligere præsident Park Geun-hye, der også er blevet anklaget for korruption.Anklageren har krævet 12 års fængsel til Sydkoreas mægtigste forretningsmand, mens den tidligere præsident risikerer fængsel på op til livsstid..