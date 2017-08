Besværligt brexit: England vil have slækket på EU's persondata-regler

Når briterne forlader EU, kommer der strammere regler for, hvornår virksomheder i England må håndtere EU-borgeres data. Derfor vil den engelske regering have en særaftale om persondata på plads hurtigst muligt.

Englænderne har valgt at forlade EU, og med medlemskabet forsvinder også privilegier på it-området.England bliver et såkaldt tredjepartsland, og det betyder, at det bliver sværere for virksomheder i landet at få lov til at håndtere oplysninger om EU-borgere.Når virksomheder i ikke-EU-lande skal have adgang til data i EU, skal det nemlig først undersøges, om landet og virksomheden har tilstrækkelige regler for databeskyttelse på plads.Det, frygter den engelske regering, vil gøre det mere besværligt og mindre attraktivt for it-virksomheder at operere i England, og derfor forsøger man ifølge The Guardian at få en særaftale på plads."Regeringen mener, at det vil være til gavn for både EU og England, at anerkende hinandens databeskyttelseslove tidligt i processen, så data kan flyde frit mellem England og EU fra tidspunktet for Brexit og indtil vi opnår en mere permanent aftale," hedder det i en skrivelse fra den engelske regering.En særaftale vil også være relevant for EU-landes efterretningssamarbejde med England, men netop overvågning kan ende med at stå i vejen for en særaftale.Flere EU-lande er bekymrede for, at englænderne har et lidt for afslappet forhold til dataudveksling blandt andet USA, og ifølge The Times er flere engelske ministre blevet advaret om, at landets overvågningslove kan blive et stort problem for samarbejdet med EU.