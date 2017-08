Telia har brudt basal sikkerhedsregel i syv år: Sender kodeord i klartekst til kunder

Telias bredbåndskunder har gennem syv år modtaget nye kodeord i klartekst på email.

Annonce:



Annonce:

Bredbåndskunder hos Telia har igennem de sidste syv år modtaget nye kodeord til selvbetjening på den mest usikre måde, man kan forestille sig.Det skriver Version2 Når en Telia-kunde bestiller et nyt kodeord, sender selskabet det i en email til kunden i klartekst. Usikkert, men det er et midlertidigt kodeord, og tanken er, at kunden alligevel selv skal ændre det med det samme.Men når kunden så logger på selvbetjeningen og ændrer kodeordet, ja, så bliver det nye kodeord også sendt på email. I klartekst.”Det er ikke vores stolteste øjeblik,” siger Rasmus Avnskjold, der er pressechef i Telia og fortæller, at man i år har besluttet at stoppe den usikre praksis.”Vi er blevet enige om at ændre praksis, for den er out of date. Det gik vi i gang med i starten af året, og det er en proces, vi stadig er i gang med,” siger Telia-pressechefen til Version2.”Målsætningen er at ingen kunder modtager kodeord i klartekst,” slutter han.Ifølge Telia er virksomheden ikke bekendt med nogen eksempler på, at den usikre fremsendelse af kodeord har ført til misbrug.