Facebook spreder malware til Mac, Windows og Linux-systemer - forklædt som en besked fra dine venner

En ny malware-kampagne bruger Facebook til at sprede ondsindet software på tværs af styresystemer.

Malware-kampagnen leder offeret til et google-dokument med en falsk video.

Sådan ser beskeden på Facebook ud.

Mange internetbrugere kender sandsynligvis den falske anmodning om at opdatere flash.

Hvis en af dine venner på Facebook sender dig et bit.ly-link til en video, så lad være med at klikke på det.En hacker-kampagne bruger nemlig i øjeblikket Facebook til at sprede malware på tværs af styresystemer ved hjælp af links til uskyldigt udseende videoer. Kaspersky Lab rapporterede først om kampagnen, der rammer både Windows, Mac og Linux-systemer.Angrebet starter med, at offeret modtager en besked fra en Facebook-forbindelse med teksten ”video” og et bit.ly-link. Linket fører brugeren til et Google-dokument, og her begynder det at blive snedigt.Dokumentet bruger billeder fra afsenderens Facebook-konto til at skabe en dynamisk thumbnail, der ligner en video.Når offeret klikker på den falske video, installeres malwaren, der scanner computeren for informationer om sprog, placering, styresystem og browser for herefter at sende offeret videre til en ny side, der forsøger at lokke vedkommende til at klikke på endnu flere falske links.”Den indledende spredningsmekanisme ser ud til at være Facebook Messenger, men det er stadigvæk uklart, hvordan den spreder sig via Facebook. Det kan være ved hjælp af stjålne brugeroplysninger, kaprede browsere eller clickjacking,” skriver David Jacoby, der er seniorforsker hos Kaspersky Lab.Den Facebook-bårne kampagne er skræddersyet til den enkelte browser, og afhængigt af hvad du bruger til at navigere rundt på internettet, vises forskellige falske hjemmesider, når du klikker på det inficerede video-link.Chrome-brugere ledes for eksempel videre til en falsk udgave af Youtube, der forsøger at lokke brugeren til at downloade en udvidelse. Chrome-udvidelsen downloader så igen mere uønsket software.Brugere af Safari og Firefox ledes til et mere klassisk eksempel:Den falske Flash-opdatering.Kaspersky vurderer, at formålet med kampagnen blandt andet er at tjene reklame-penge, men da analysearbejdet stadig er i gang, er det endnu ikke klart, hvad den uønskede software ellers foretager sig på offerets Computer.David Jacoby opfordrer alle Facebook-brugere til ikke at klikke på video-links.