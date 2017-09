Du risikerer at blive hægtet helt af, hvis ikke dit netværk bliver fremtidssikret - og det haster

Klumme: Hver dag går mere 168,1 petabyte gennem netværket hos AT&T, hvilket svarer til 130 millioner timers video i HD. Det viser, hvor store krav der i dag stilles til en virksomheds netværk. Er du klar til det?

Den digitale verden byder allerede nu på mange fordele, som gør tilværelsen lettere, men det betyder også, at nutidens it-chef i højere grad bliver konfronteret med større krav til organisationens netværk.Netop kravene til fremtidens netværk har været støt stigende de senere år, og man risikerer som virksomhed at blive hægtet af i den nærmeste fremtid, hvis netværket ikke kan følge med.Alene hos AT&T er der sket en stigning på 250.000 procent i datatrafik på det trådløse netværk siden 2007.Årsagen til denne store stigning er blandt andet det store antal forbundne devices, som smartphones og tablets, der står for massive dataforbrug hver eneste dag: Hver dag går over 168,1 petabyte gennem netværket, hvilket svarer til 130 millioner timers video i HD.Der stilles med andre ord allerede enorme krav til netværk allerede nu.Vi befinder os i en tid hvor antallet af enheder er støt stigende.Samtidig kommer der nye applikationer og produkter i markedet, som skaber højere datatrafik og stiller større krav til netværkene end nogensinde før.Virtual reality er et godt eksempel på, hvad vi kan forvente af fremtidens dataforbrug.En almindelig SMS kræver cirka 20 kbyte data, mens det kræver cirka fire megabyte data at sende et minuts video - virtual reality vil derimod kræve flere hundrede megabyte data for blot at sende et minuts video.Vi har med andre ord brug for at tænke netværket ind i fremtiden og på nye måder.Den fremtid stiller også nogle krav til os som it-folk.Vi skal lære, at det moderne netværk skal være adræt, og virksomheder skal derfor først og fremmest skifte mindset i forhold til deres tilgang til netværket.Vi skal anskue ny teknologi, for eksempel Internet of Things, som del af et større, samlet netværk i stedet for som flere isolerede elementer.Derfor skal en produktionsvirksomhed se forbundne robotenheder i produktionen som en forlængelse af deres VPN til styring af andre kommunikationsfunktioner.Det skal de.For uden det rette setup risikerer virksomheden at blive eksponeret for cybertrusler, performanceudfordringer, for kompleks styring og øgede omkostninger.Hvis man ser på netværket som en organisme, skal man være i stand til at identificere og undgå sårbarheder i hele systemet.Det betyder, at man skal kunne se netværket end-to-end hele vejen ud til de forbundne slutpunkter og enheder.Denne tilgang vil give virksomheder og it-ansvarlige mulighed for at identificere udfordringer og forhindre, at de påvirker andre forbundne enheder i systemet.Den bedste metode til fremtidssikring af netværk er virtualiserede og softwaredefinerede netværk (SDN).Software fremfor hardware er den bedste metode til levering af de enorme datamængder, som vil ramme netværkene nu og i fremtiden.Der er store muligheder forbundet med denne platform.Et softwaredefineret netværk kan spare enorme ressourcer for virksomheder, da netværkstype kan skaleres til den enkelte virksomheds behov meget hurtigt.Hvis behovet i en periode er stort, kan netværksydelsen skaleres op, mens der ved mindre behov kan skrues ned for det samme netværks ydelse, hvilket kan spare virksomheden mange ressourcer.Det er med andre ord ikke længere praktisk for virksomheder at være begrænset til hardware bygget til ét formål, når der kan skabes integreret tilgang til netværksstyring med SDN, som samtidig gør, at udbydere kan skabe og implementere nye applikationer og løsninger hurtigere, i nogle tilfælde i løbet af nogle dage i stedet for uger eller måneder.I AT&T har vi selv gjort alvor af snakken.I 2016 virtualiserede vi 34 procent af vores netværk, hvor målsætningen var 30 procent. Ambitionen er, at i alt 55 procent af netværket skal være virtualiseret ved udgangen af 2017 - og 75 procent i 2020.Der vil kun blive stillet skrappere krav til netværkene i fremtiden, og der vil blive brug for mere end bare ny netværksteknologi.Der vil også være behov for at gentænke, hvordan man bygger og styrer netværk.En holistisk tilgang med SDN og virtualisering vil bane meget af vejen for, at virksomheder kan forberede sig på fremtidens dataforbrug.