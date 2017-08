Datacentre vælter ind over landets grænser: Danmark kan blive hjemsted for de motorer der driver internettet

Interview: Danmarks har mulighed for at blive en sand datacenter-supermagt, men hvorfor bruger vi så mange ressourcer på en industri, der skaber så få arbejdspladser? Interview med tre af industriens topspillere.

Christian Holm Christensen er direktør for den danske datacenter-virksomhed Global Connect.

Først kom Apples datacenter i Viborg, så kom Facebooks ditto i Odense og dernæst endnu et Apple-datacenter i Aabenraa.Derudover har Google offentliggjort købet af en grund i Fredericia med henblik på at opføre et datacenter på et senere tidspunkt.I den forbindelse har Computerworld sat sig ned til en samtale om Danmarks mulighed for at etablere sig som en nordeuropæiske datacenter-hub.Deltagerne i samtalen er:- Steen Hommel, direktør for Invest in Denmark, som har spillet en nøglerolle i at hente datacentrene til Danmark.- Christian Holm Christensen, der er direktør for den danske datacenter-virksomhed GlobalConnect.- Dorte Bech, der er dansk ambassadør i Singapore.Danmark har en ambition om at blive en europæiske datacenterhub, og på samme måde arbejder Singapore målrettet på at blive sydøst-asiens datacenterhub.Dorte Bech: “Det taler til Danmarks fordel, at vi har en høj forsyningssikkerhed, en stor andel af grøn energi og en god geografi. Med geografi tænker jeg blandt andet på, at vi har et fladt landskab og få naturkatastrofer, hvilket gør det uproblematisk at opføre datacentre.“Steen Hommel: “Det er en meget langstrakt proces at få et stort datacenter til landet, og nogle gange opstår der enkelte store skvulp, som kan påvirke statistikken til nogle landes fordel. Derfor kan det være svært at afgøre, om der er tale om en tendens. Men Irland har været dygtig til at tiltrække de store hyperscale-datacentre. Irland har især den fordel, at landet har en meget lang tradition for tiltrække amerikanske it-virksomheder. IBM slog sig eksempelvis ned i Irland allerede i 1950’erne. “Dorte Bech: “Jeg tror, at læringen kan gå begge veje. I Singapore er man meget fokuseret på at fastholde positionen som hub i Sydøstasien. Det gøres ved at geninvestere i infrastrukturen og ved at skabe det rigtige regelmæssige rammenetværk. Eksempelvis har Singapore netop udarbejdet standarder for grønne datacentre. Det betyder, at de virksomheder, der vælger at investere i Singapore, oplever en høj grad af forudsigelighed, fordi de ved, hvilke standarder de skal følge. Det er en af de ting, som jeg tror, at vi kan lære af.“Christian Holm Christensen: "Jeg mener, at det er vigtigt, at vi ser datacentre som del af en større fødekæde. Hos GlobalConnect har vi et motto, der hedder: Alt begynder i et datacenter. Med det mener vi, at data er så enormt vigtige i dag, at det er en forudsætning for at tiltrække at nye virksomheder og andre jobtyper, at vi kan tilbyde opbevaring af data. Det, vi ser i øjeblikket med de nye store datacentre, er, at Danmark er ved at blive hjemsted for en række af internettets såkaldte '. Altså de motorer, der driver internettet.""Det betyder, at mange af de virksomheder, der har brug for at agere i real-time med data i centrene vælger at søge mod Danmark, hvor de kan placere deres udviklingsafdelinger tæt på datacentrene. Det skaber en positiv spiral, hvor vi kan opbygge en hel industri om datacenterne på samme måde. Det kan blive startet på noget, der minder om det danske mobileventyr i 1990’erne. Dengang var det med til at skabe tusindvis af arbejdspladser.”Dorte Bech: "Det er præcis det samme billede, vi ser i Singapore. Her bliver der også fokuseret på datacentrene som omdrejningspunktet, der efterfølgende skal bruges til at opbygge en industri for data-processing. I Singapore har de valgt at satse på datacentrene, fordi de tror på at data er det nye olie. Og sådan mener jeg også, at vi bør se på det. “Steen Hommel: "Helt generelt går vi efter videnstunge investeringer. Alle investeringer er meget velkomne, men vi satser især på de videnstunge, der kan understøtte vores ambition om, at Danmark skal være en digital vækstdrevet økonomi."Christian Holm Christensen: "Ha ha, det er i så fald ikke første gang, at Computerworld har gjort det, så det går nok."Steen Hommel: "En af de ting, der gør datacentre interessante er, at de stiller helt ekstreme krav om effektiviseringer. Indholdet i centrene bliver udskiftet hele tiden. Vi taler derfor om, at det er en navlestreng af ny teknologi, der kommer ind i Danmark. Jo bedre vi bliver til at komme om bord i de her projekter, jo bedre forudsætninger har vi for at udvikle os selv."Christian Holm Christensen: "Jeg kan allerede mærke, at der er flere henvendelser fra internationale virksomheder, der ønsker at åbne udviklingsafdelinger i Danmark, og derfor også har brug for at købe datacenterplads hos os. Jeg ser det som en indikation på, at det er første led i den positive spiral, der skal skabe endnu flere videnstunge arbejdspladser, som er i gang."Dorte Bech: "Her vil jeg gerne påpege, at der altså ikke er nogen automatik i den udvikling. Et datacenter er på ingen måde en garanti for en fantastisk erhvervsudvikling. Det kræver hårdt arbejde og konstante opfølgninger, derfor synes jeg, at det er fantastisk at se, hvordan industrien, kommunerne og Invest In Denmark kan samarbejde."Dorte Bech: "Det handler om at skabe partnerskaber med de internationale virksomheder, der kan være interesserede i at placere deres datacentre i Danmark. De partnerskaber skal man fastholde, efter virksomhederne har besluttet at placere et datacenter i Danmark. Men vi skal også huske på, at det er en global industri, og derfor kan vi ikke forvente, at alle løsninger bliver placeret i Danmark, men vi skal sørge for at komme med på det vindende hold. "Steen Hommel: "Den enkle analyse er, at det ikke er sandsynligt på den korte bane, men på lidt længere sigt er det da sandsynligt, at de også får dataopbevaringsbehov i Europa. Og hvis vi skal sikre, at de vælger Danmark, er det naturligvis vigtigt, at være engageret tidligt."Steen Hommel: "Vi har investeringsfremme-medarbejdere i Kina, og de har naturligvis en dialog med mange prominente virksomheder, og de afdækker løbende forskellige muligheder for at få dem til investere i Danmark."Christian Holm Christensen: "Hvis vi kigger på markedet, kan vi i hvert fald få en indikation på, hvilke vej udviklingen går. Eksempelvis kan vi tage et kig på vores fibernetværk og sammenligne, hvad vi transporterede af data for 10 år siden, og hvad vi transporterer i dag. Datamængden er ganske enkelt steget eksponentielt. Det er helt vildt, og vi oplever ikke at vores kunder skalerer ned. Tværtimod. De har alle skaleret op og brugere mere og mere data og også mere og mere plads."Christian Holm Christensen: "Ja, jeg mener, at vi i Danmark har en rigtig stærk infrastruktur. Derudover har vi også en lang række dygtige virksomheder, der bidrager i konstruktionsfasen af datacentrene. Til sidst vil jeg gerne rose den danske erhvervsfremme-indsats. Det har været en af de mest succesfulde indsatser, som jeg kan mindes at have set. Her har man på meget visionær vis besluttet at satse på datacenter-området og opnået resultater uden, at det har været nødvendigt at allokere kæmpestore summer til det. “Steen Hommel: "I det arbejde er vi afhængige af, at vi har meget meget dygtige kolleger rundt om i verden. De er alle placeret i miljøer, hvor de her investorer findes. Her arbejder de med at oparbejde både tillid og kontakt med dem.Steen Hommel: "Præcis. Der er ikke nogen tvivl om, at vores Silicone Valley-kontor har været meget afgørende og er det fortsat, men det er også kollegerne i Danmark, der sidder ude regionerne, hvor de kan samarbejde med kommunerne og andre relevante myndigheder."