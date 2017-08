Tusindvis af Samsung-fjernsyn går i sort efter mislykket softwareopdatering

Nye fladskærme fra Samsung går i sort og kan ikke tændes efter softwareopdatering. Problemet kan kun løses med besøg fra en Samsung-tekniker.

Tusinder af europæiske fjernsynsejere har fået sig en grim overraskelse med den seneste softwareopdatering fra Samsung.Opdateringen har nemlig ifølge The Guardian gjort spritnye Samsung-fjernsyn komplet ubrugelige, fordi de går i sort og ikke kan tænde.Det drejer sig angiveligt om blandt andet fjernsyn i serierne 6 og 7, og opdateringen blev sendt ud sidstei forrige uge.Samsung er angiveligt ved at være klar med en løsning, men kunderne kommer tilsyneladende til at vente noget tid endnu.Problemet kan nemlig ikke løses med en ny opdatering. I stedet skal der en tekniker ud til den enkelte kunde for at installerede det ”fix”, Samsung har udviklet.”Vi har bekræftet, at den løsning, vores tv-folk har testet, virker. Det skal installeres af en godkendt Samsung-ingeniør, så kontakt venligst vores tv-support, så de kan arrangere et besøg,” skriver Samsung.Opdateringen er den anden dårlige sag for Samsungs tv-software på få måneder. I april kom det frem, at Samsungs Tizen-styresystem til tv og smart-ure havde mere end 40 sårbarheder, der gav mulighed for at etablere fjernadgang til virksomhedens smart-tv.Desuden havde hackere mulighed for at overtage app-butikken i Tizen og herfra lægge ondsindet kode direkte ind i fjernsynet.