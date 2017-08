Morgen-briefing: Expedia-chef står til at blive ny chef for Uber / Netcompany kan være på vej mod børsnotering / MobilePay klar med terminal-app

Expedia-chef står til at blive ny chef for Uber. Netcompany kan være på vej mod børsnotering. MobilePay klar med terminal-app. Dansk Supermarked har samlet mere end 70 netbutikker

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Ubers bestyrelse peger på Expedia-chefen Dara Khosrowshahi som ny topchef for selskabet, hvor han altså står til at skulle afløse den tidligere topchef Travis Kalanick, der trak sig i sommer efter kritik og ballade.Ubers bestyrelse holdt møde søndag, hvor beslutningen blev truffet. Her stod valget mellem Dara Khosrowshahi og topchefen for Hewlett Packard Enterprise, Meg Whitman, efter den tredje topkandidat, Jeff Immelt, havde trukket sig. Han er tidligere CEO i General Electric.Meg Whitman havde på forhånd meddelt bestyrelsen en række betingelser - blandt andet at hun ville begrænse bestyrelsens (hvor Travis Kalanick stadig har plads) indflydelse i det daglige arbejde.Ifølge flere medier blev Dara Khosrowshahi - der er iraner - først præsenteret for muligheden i løbet af søndag nat dansk tid, og han har endnu ikke meldt ud, om han vil have jobbet. Det regner de fleste dog med, at han vil.Netcompany kan være på vej mod en børsnotering, lyder det i Berlingske Business. Ifølge avisen er selskabet tæt på at indlede processen, der jo begynder med at få investeringsbanker til at byde ind på opgaven.Netcompany er ejet af den norske kapitalfond FSN, som købte selskabet for under to år siden.Siden er det gået over stok og sten, hvilket du kan læse mere om her:Selskabets ellers normalt meget åbne topchef, André Rogaczewski, vil ikke kommentere rygterne, men skriver kort i en mail til avisen, at en børsnotering lyder spændende, men at selskabet for tiden ikke er kontakt med nogen banker.Danske Bank er klar med appen Myshop, der bliver det ottende produkt i MobilePay-familien.Der er tale om en gratis app, som kunder skal kunne betale med i butikker og som altså dermed sigter mod helt at erstatte betalingsterminaler hos de små erhvervsdrivende.Ifølge Børsen er Myshop lanceret i både Finland og Norge, og løsningen får 200 nye kunder om dagen for tiden.Der er for alvor krig på kniven på markedet for betalingsløsninger, hvor en række aktører kæmper om at positionere sig.Omkring to måneder efter åbningen har mere end 70 netbutikker meldt sig ind under Dansk Supermarked netbutik under Wupti.com, skriver Børsen. Ifølge Kenneth Nielsen, direktør for e-handel i Dansk Supermarked, er det en del flere end forventet.“Vi ligger pænt foran de mål, vi havde sat os. Interessen er enormt stor,” siger han til avisen.Selskabets markedsplads blev lanceret i sommerens løb.Ifølge Børsen skyldes interessen fra de danske netbutikker ikke mindst frygten for at blive overrumplet af Amazon.