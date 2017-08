Organisationer kræver flere muskler til slapt datatilsyn: ”Behovet er åbenlyst”

Datatilsynet er overvældet af arbejde, og med den nuværende bemanding kan tilsynet i praksis ikke håndhæve den europæiske persondataforordning, der træder i kraft næste år. Flere organisationer slår nu i bordet og kræver politisk handling.

Annonce:



Annonce:

Juristerne i Datatilsynet har rygende travlt, og de godt 33 årsværk, tilsynet råder over, står ikke længere mål med mængden af opgaver.For nylig fortalte Datatilsynets direktør, Christina Gulisano, i et interview med Computerworld, at tilsynet i øjeblikket ikke har de nødvendige ressourcer til at håndhæve den nye persondataforordning, der træder i kraft om mindre end et år.Det forhold får nu både Ingeniørforeningen og Forbrugerrådet Tænk til at kræve, at regeringen tilfører flere midler, så Datatilsynet rent faktisk kan udføre sin opgave og sørge for, at virksomheder og myndigheder behandler borgernes data forsvarligt.»Tager man den hastige digitale udvikling i betragtning, er det helt åbenlyst, at Datatilsynet længe har haft brug for flere kræfter,” siger Anette Høyrup, seniorjurist ved Forbrugerrådet, til Finans Selvom digitaliseringen er eksploderet herhjemme i de senere år, har antallet af ansatte ikke rykket sig. TIlsynets arbejdsområde har udvidet sig markant, men der er ikke tilført flere penge til at dække det, og det undrer it-sikkerhedsekspert Jørn Guldberg fra Ingeniørforeningen."Jeg anerkender, at der på Justitsministeriets område er nok at se til, men opgaven med at sikre digital tryghed for danskerne er ikke en pludseligt opstået brand, som skal slukkes her og nu. Her er tale om en udfordring, der længe har været kendt, og derfor er det besynderligt, at Datatilsynet ikke løbende er blevet styrket,” siger han.Allerede i 2015 proklamerede daværende justitsminister Søren Pind (V), at han ville styrke Datatilsynet økonomisk, men det er altså stadig ikke sket.Der er lagt op til en styrkelse i Datatilsynet i den finanslov, der ventes præsenteret i denne uge.