Dommen falder i dag: 1.500 Uber-chauffører risikerer at blive straffet i Danmark

Når byretten i København mandag afsiger dom i sager mod fire danske Uber-chauffører, kan det får stor betydning for en hel del af deres tidligere kollegaer.Københavns Politi har nemlig i de seneste måneder sigtet hele 1.500 Uber-chauffører for brud på taxiloven og for at have kørt uden erhvervskørekort.Ender mandagens fire sager med at chaufførerne bliver dømt, ser det sort ud for de resterende 1.500.”De er sigtet for brud på taxilovgivningen og i en del tilfælde for at have kørt uden erhvervsmæssigt kørekort. Nu afventer vi, hvad rettens resultat er i de fire prøvesager,” siger advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra Københavns Politi til Finans Anklageren kræver, at de fire mandlige chauffører idømmes bøder på henholdsvis 590.000 kroner, 130.000 kroner, 70.000 kroner og 45.000 kroner, mens chaufførerne alle går efter frifindelse.Uber har i længere tid været centrum for en række større og mindre skandaler, der har handlet om alt fra sexchikane til konflikter med lokale skattemyndigheder.Det fik i sommer CEO Travis Kalanick til at trække sig, og siden har virksomhedens bestyrelse haft svært ved at finde en ny topchef.Både Meg Whitman fra Hewlett Packard Enterprise og Jeff Immelt fra General Electroc har været nævnt som kandidater, men mandag morgen kom det frem, Expedia-chefen Dara Khosrowshahi står til at blive nye CEO.