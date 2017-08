Ny rapport slår fast: Dyre og bøvlede it-udbud skræmmer danske it-virksomheder væk

80 procent af it-virksomhederne står af på de offentlige udbud, fordi det er for dyrt og for besværligt at byde. Det viser en ny rapport fra Center for forskning i offentlig-privat samspil.

8 ud af 10 holder sig fra offentlige udbud Kilde: Hansen, J. R., Petersen, O. H., Villadsen, A. og Houlberg, K. (2017): 82, Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud - en survey-undersøgelse på tværs af brancher. Roskilde: Roskilde Universitet.

At vinde et offentlig udbud kræver flere ting. Overskud, økonomisk kapacitet, god tid og erfaring.Særligt de økonomiske omkostninger og tiden stiller så store krav til virksomhederne, at 8 ud af 10 danske it-virksomheder helt undlader at byde på de offentlige opgaver, som ellers udgør et meget stort marked hvert år.Det viser en ny rapport fra Center for forskning i offentlig-privat samspil ved Roskilde Universitets Center (RUC).Rapporten er udarbejdet som en undersøgelse med deltagelse af omkring 1.200 virksomheder, der har besvaret en række spørgsmål, som herefter er blevet opgjort efter branche.Og rapporten er særligt interessant for it-branchen, fordi mange store offentlige opgaver, der sendes i udbud kredser om it.Der er store præmier at hente, hvis man deltager i det offentlige udbudslotteri. Der bliver nemlig udbudt opgaver for mange millioner kroner hvert år.Rapporten har monitoreret en række udbud og kan konkludere, at ordrene til det offentlige i gennemsnit har en værdi på omkring 46 millioner kroner.Det skal dog tages med et gran salt.Gennemsnittet trækkes voldsomt op af de største offentlige ordrer til en værdi af flere hundrede millioner kroner. I datasættet ser topscoreren ud til at være Aarhus Kommunes ordre på nye pc'er og andet udstyr til en værdi af 350 millioner kroner.Men det kan knibe med at komme hent til fadet og få en luns af de offentlige millioner.Besvarelserne afslører flere ting.For det første er det hundedyrt for de danske it-virksomheder at gå efter de offentlige udbud.Faktisk kan det koste mellem 12-16 procent af kontraktens samlede værdi at deltage.Det vil sige, at vi taler om en udgift på omkring 150.000 kroner per million kroner, som kontrakten er værd.Med en median på 10 millioner kroner giver det it-virksomhederne en samlet omkostning på omkring 1,5 millioner kroner for et gennemsnitlig udbud.Men hvad med dem, der ikke vinder?Ja, for dem er penge tabt. Og mens nogle vil sige, at "hvor der handles, der spildes", så er risikoen for at sætte mere end en million kroner til i kampen om en ordre årsagen til, at mange it-virksomheder slet ikke byder sig til i kampen om de offentlige opgaver.Det gælder primært de mindre virksomheder, der på bogen vil vride sig noget ved at se million kroner blæse bort med vinden.I rapporten svarer 80 procent således, at de er "enige" eller "meget enige" i at det er for tidskrævende og omkostningsfuldt at byde på offentlige udbud.Du kan læse hele rapporten H ER