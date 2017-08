Nye barske regler: Nu er det endegyldigt slut med online-privatliv i Kina

Anonymiteten er truet på nettet i Kina. Fra 1. oktober skal onlinetjenester registrere alle brugere og overvåge alt "ulovligt" indhold.

Anonyme debattører kan være en plage på nettet. Det gælder uanset om de sidder i kælderen under et russisk propaganda-bureau og sprøjter Putin-venlige indlæg ud eller når Jens fra Viborg verbalt overfalder andre på avisernes debatfora.Alligevel er muligheden til at være anonym på nettet og udbyderes mulighed for at tillade anonyme debattører en fundamental del af internettet som vi kender det.Fra 1. oktober er det dog ifølge TechCrunch slut med anonymiteten på det kinesiske net.Ifølge TechCrunchs oplysninger betyder de nye regler, at internet-baserede firmaer fremover skal have verificerede kontaktoplysninger fra brugere, når de tilmelde sig.Og at de fremover straks skal underrette myndighederne hvis de oplever at brugerne dele ulovligt indhold - hvilket i den kinesiske étpartistat dækker over en lang række emner. Herunder at dele information der ”truer den nationale enhed” eller hvis du deler oplysninger om pornografi og hasardspil.Den nye kinesiske lovgivning den seneste i en række af nye udspil, som skal gøre det lettere at identificere netbrugere.For under en uge siden kunne BBC fortælle, at handelsplatformen Alibaba ikke længere må formidle salg af VPN-løsninger Ud over Kina har også Rusland netop forbudt VPN-tjenester for at begrænse adgangen til internetindhold, som myndighederne ikke mener deres borgere skal have adgang til.